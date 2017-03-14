Все госучреждения Павлодарской области станут доступными для маломобильного населения до конца года

Как оказалось, сделать каждое госучреждение доступным для маломобильного населения чиновники от соцзащиты готовы до конца года.

Глава региона Булат Бакауов поручил обеспечить безбарьерный доступ к каждому государственному учреждению до конца 2017 года, передает корреспондент pavlodarnews.kz





Как стало известно на коллегии управления координации занятости и социальных программ, в прошлом году для доступа маломобильных групп населения были адаптированы семь учреждений в Павлодаре, два – в Экибастузе, и одно – в Аксу. Всего же доступными для инвалидов были признаны почти 1300 объектов, расположенных на территории области.





- Мы должны четко расшифровать, насколько обеспечена безбарьерная среда в наших госучреждениях, чтобы конкретно определить, когда этот показатель достигнет 100 процентов, - заявил аким области.





Как оказалось, сделать каждое госучреждение доступным для маломобильного населения чиновники от соцзащиты готовы до конца года. Что касается частных объектов, то с их владельцами работают через департамент труда, социальной защиты и миграции, который имеет право выносить штрафы за необеспечение соответствующего доступа. В прошлом году ведомства провели 53 комиссионные проверки, по итогам которых 16 материалов были направлены для принятия мер.





Адиль Аскеров



