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Китаянка пыталась провезти в Казахстан 190 кг биологических активных добавок

14 марта 2017, 09:57

Груз был обнаружен при досмотре ручной кладию


Почти 2 центнера биологических активных добавок к пище пыталась провезти через казахстанско-китайскую границу гражданка Китая, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба ПС КНБ РК.

Наряд пункта пропука «Хоргос» задержал 42-летнюю гражданку КНР, которая пыталась провезти БАДы, весом 190 килограмм. Следовала задержанная из Китая в Казахстан, груз был обнаружен при досмотре ручной клади.

По факту задержания проинформированы представители взаимодействующих органов.

Фото с сайта Neva.Today

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