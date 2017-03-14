Китаянка пыталась провезти в Казахстан 190 кг биологических активных добавок
14 марта 2017, 09:57
Груз был обнаружен при досмотре ручной кладию
Почти 2 центнера биологических активных добавок к пище пыталась провезти через казахстанско-китайскую границу гражданка Китая, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба ПС КНБ РК.
Наряд пункта пропука «Хоргос» задержал 42-летнюю гражданку КНР, которая пыталась провезти БАДы, весом 190 килограмм. Следовала задержанная из Китая в Казахстан, груз был обнаружен при досмотре ручной клади.
По факту задержания проинформированы представители взаимодействующих органов.
Фото с сайта Neva.Today
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