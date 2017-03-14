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В Караганде злостных неплательщиков адмштрафов будут арестовывать

14 марта 2017, 10:03

В списке должников более 10 тысяч человек - нарушителей общественного порядка и правил дорожного движения.


Только за 2 месяца этого года казна недополучила свыше 150 миллионов тенге. А общая сумма долга карагандинцев перевалила за миллиард, передает телеканал Хабар 24.

Арест до пяти суток грозит в первую очередь тем, кто накопил несколько неоплаченных правонарушений. К слову, в прошлом году за решёткой побывали всего 10 должников.

Валерий Коваленко, начальник управления административной полиции ДВД Карагандинской области:

- Вот на работу он не придет 5 суток, а будет сидеть в камере, не думаю, что ему это понравится. Мы идем на крайние меры, чтобы этот вопрос исполнить. Через местную полицейскую службу, через участковых, дорожно-патрульную службу будем их доставлять в суды и привлекать.

Фото с сайта Kasparov.ru

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