Китай хочет через Казахстан выходить к портам Северного Ледовитого океана

Китай построит в Петропавловске крупный транспортно-логистический центр, чтобы выйти на порты Северного Ледовитого океана, сообщил на брифинге заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области Мереке Даулетбаев.

«Китай хочет использовать Петропавловск как транзитный коридор для выхода на порты Северного Ледовитого океана в России», — сообщил Даулетбаев. По его словам, земельный участок площадью 123 гектара для строительства такого центра уже выделен. Выделенная земля находится в Рабочем поселке на соединении железнодорожных путей Российской железной дороги (РЖД) и «Казахстан Темиржолы» (КТЖ). Петропавловск — станция Южно-Уральской железной дороги, входящей в состав РЖД.

«Уже в этом году планируется начать реализацию проекта «Строительство транспортно-логистического центра в Петропавловске» на сумму 100 миллионов долларов с 90-процентным участием китайской компании Beijing Construction and Engineering Company и 10-процентным участием казахстанской компании — ТОО «GrandStroyAstana». Петропавловск имеет очень выгодное географическое положение, здесь пересекается множество автомобильных и железнодорожных путей — Транссибирская магистраль, Трансазиатская магистраль, автомобильные дороги Петропавловск — Астана, Челябинск — Новосибирск. Учитывая эти моменты, наши партнеры посчитали выгодным их использовать и вышли с предложением к руководству области», — пояснил Даулетбаев.

По его данным, на объекте планируется создать не менее 1500 новых рабочих мест.

«На выделенном земельном участке будет развернуто огромное строительство: запланировано построить склады класса А — с высокими требованиями к условиям содержания и хранения продуктов, цеха по переработке продуктов как производимых на территории нашей области, так и привозимых из-за границы, цеха по переработке и пакетированию той продукции, которая сюда будет поступать, а также мельницы. Кроме того, планируется построить несколько железнодорожных веток — дополнительных подъездных путей», — проинформировал Даулетбаев.

Он также сообщил, что китайская компания уже готова поставлять сюда свою продукцию.