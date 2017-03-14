Краткий обзор по вопросу предоставления отдельных мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере государственно-частного партнерства. Сектор здравоохранения РК

Юридическая фирма «Unicase»

Данный обзор предоставлен с целью разъяснения ситуации касательно предоставления отдельных мер государственной поддержки и выплат из государственного бюджета в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Как показывает практика, для цели осуществления ГЧП проекта в секторе здравоохранения, частным партнером наиболее часто запрашиваются следующие меры государственной поддержки и выплаты из государственного бюджета:

1. софинансирование из бюджета (пп. 5), п. 2, ст. 27 Закона РК от 31 октября 2015 года № 379-V ЗРК «О государственно-частном партнерстве» (далее - Закон о ГЧП); или

2. компенсация инвестиционных затрат (пп. 3), п. 2, ст. 9 Закона о ГЧП); и

3. компенсация операционных затрат (пп. 4), п. 2, ст. 9 Закона о ГЧП); и

3. вознаграждение за осуществление управления объектом государственно-частного партнерства, находящимся в государственной собственности (пп. 5), п. 2, ст.9 Закона о ГЧП).

В качестве примера, потенциальный частный партнер на основании прямых переговоров намеревается осуществить приобретение материально-технического оборудования (объект ГЧП проекта) для поликлиники с дальнейшей передачей объекта ГЧП проекта в государственную собственность. Далее частный партнер планирует осуществить приемку объекта ГЧП проекта, находящегося в государственной собственности, в управление в целях дальнейшей эксплуатации и обслуживания объекта ГЧП проекта с целью оказания услуг по удовлетворению потребности населения в качественных и доступных медицинских услугах первичной медико-санитарной помощи.

Согласно законодательству РК, при осуществлении такой схемы/структуры проекта ГЧП, возможно предоставление трех мер поддержки/выплат из бюджета: софинансирования из бюджета (или компенсации инвестиционных затрат), компенсации операционных затрат и вознаграждение за осуществление управления объектом ГЧП.

Согласно положениям Закона о ГЧП, общим принципам законодательства РК (включая нормы законодательства о государственном имуществе), а также, исходя из аналогии норм Закона РК от 7 июля 2006 года № 167 «О концессиях», при предоставлении по проекту софинансирования или компенсации инвестиционных затрат, ГЧП объект должен быть передан в государственную собственность.

Однако может возникнуть вопрос готовности и желания государственного партнера принять в государственную собственность объект ГЧП, особенно в случаях, когда объектом ГЧП является не сама больница/поликлиника, а отдельное движимое имущество (для уточнения, объектами ГЧП является имущество, имущественные комплексы, проектирование, строительство, создание, реконструкция, модернизация и эксплуатация которых осуществляются в рамках реализации проекта ГЧП. К объектам ГЧП также относятся работы (услуги) и инновации, подлежащие внедрению в ходе реализации проекта ГЧП). На практике, представители государственных органов выражают озабоченность судьбой отдельного имущества как ГЧП объекта по завершению проекта ГЧП (куда передавать такое имущество по завершению проекта - осуществлять ли демонтаж и передачу иной клинике и тд.; реализовывать ли его частному партнеру по остаточной стоимости, и прочее.)

В связи с этим, есть риск того, что представители государственных органов могут отказать в предоставлении частному партнеру такой меры государственной поддержки, как софинансирование из бюджета или компенсации инвестиционных затрат, дабы у государственного партнера не возникло обязательств для приема объекта ГЧП в государственную собственность.

Такая позиция может усугубить ситуацию частного партнера в связи с тем, что, если объект ГЧП останется в собственности у частного партнера, выплаты государственным партнером за вознаграждение за осуществление управления объектом также не могут быть предоставлены частному партнеру ввиду того, что такие выплаты возможны только в отношении объекта государственно-частного партнерства, находящегося в государственной собственности (в соответствии с п. 566 Приказа Министра финансов РК от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», выплата вознаграждения осуществляется по объектам, находящимся в государственной собственности в период эксплуатации объекта ГЧП).

Таким образом, в случае непредоставления по проекту такой меры государственной поддержки, как софинансирование из бюджета или компенсации инвестиционных затрат, частный партнер не сможет претендовать и на получение вознаграждения за осуществление управления объектом ГЧП.

Предоставление частному партнеру только компенсации операционных затрат в качестве меры поддержки со стороны Государственного партнера будет недостаточным, ввиду того, что, согласно положениям Приказа и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 725 «О некоторых вопросах планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства», при расчете суммы компенсации операционных затрат по проекту ГЧП учитываются операционные затраты в связи с содержанием и эксплуатацией объекта ГЧП без включения выплат по основным суммам кредитных средств, а также затрат в связи с капитальным ремонтом ГЧП объекта.

Таким образом, частный партнер вынужден будет компенсированы затраты на приобретение оборудования, осуществлять выплаты по основным суммам кредитных средств из доходов частного партнера, который он может получать уже в период эксплуатации объекта ГЧП или от иной деятельности учреждения: в частности, за счет оказания медицинских услуг, входящих в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), платных медицинских услуг и сдачи в аренду.

В связи с этим, у частного партнера возникает вопрос о жизнеспособности проекта ГЧП в целом: таких финансовых потоков может быть недостаточно как для выплаты сумм поставщикам оборудования, так и для цели выплаты основного тела кредита и процентов по кредитам, которые должны быть осуществлены уже в первые годы жизни ГЧП проекта.

Для ряда учреждений ситуация может усугубится с 2018 года ввиду внедрения новой модели обязательного медицинского страхования (ОМС), в связи с чем, объем по ГОБМП будет снижен до оказания медпомощи при социально значимых заболеваниях, неотложных состояниях, оказания скорой медпомощи, санитарной авиации и вакцинации, для социально-уязвимых слоев населения, военнослужащих, сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов (в то

время как на 2017 год, в рамках ГОБМП предусмотрена (первичная медико-санитарная помощь, консультативно-диагностическая помощь и дневной стационар (в рамках ГОБМП).

В то время как доходность медицинских учреждений от услуг по ГОБМП может быть существенно снижена, внедрение новой модели обязательного медицинского страхования не гарантирует поступление стабильного объема средств, в частности, для оплаты труда персонала и прочих операционных расходов учреждения.

В частности, ввиду отсутствия практики и соответствующей методики, при расчете финансово-экономической модели ГЧП проектов также стоит отметить сложность вычисления (прогнозирования) сумм доходности учреждений в связи с внедрением модели обязательного медицинского страхования (ОМС).

Ниже, в настоящем обзоре мы предоставляем краткий анализ иных существующих ключевых концепций законодательства Казахстана, которые потенциально как мы полагаем могут повлиять на осуществимость ГЧП проекта в Казахстане вне зависимости от сектора.

· Ограничения, связанные с предоставлением обеспечения

Обеспечение по займам по проектам ГЧП позволяет, прежде всего, обезопасить кредиторов, которых привлекли на начальной стадии реализации проекта, в случае отсутствия положительных результатов по проекту. Законодательство позволяет различные виды обеспечения, доступные кредитору, включая залог акций или долей участия в проектной компании, а также залог ее имущества, залог денег на эскроу-счете в пользу кредитора в качестве обеспечения возврата кредита, залог прав и поступлений, обусловленных договором ГЧП.

Предусматривается, что взыскание на заложенное имущество может быть произведено при условии отсутствия у должника денежных сумм, достаточных для погашения задолженности и с письменного согласия самого должника и взыскателя (-ей), судебный исполнитель вправе передать имущество взыскателю в натуре без реализации, предварительно оценив его. Таким образом, при согласии должника, предусмотренном в контракте, взыскатель может избежать временных потерь и непростых и долгосрочных процедур торгов и принудительного изъятия имущества.

Отдельно, по общему правилу, законодательство Казахстана не признает концепцию субординации требований кредиторов. Это особенно применимо к залогу, подлежащему обязательной регистрации, когда права кредиторов (залогодержателей), зарегистрированных ранее, имеют приоритет перед правами кредиторов, зарегистрированных позднее.

Субординации требований кредиторов препятствует возможность неоднозначного толкования Гражданского кодекса РК, гласящего, что неосуществление прав, принадлежащих гражданам и юридическим лицам, не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами. Таким образом, даже в случае подчинения младшим кредитором своего требования требованию старшего кредитора, неосуществление им своего права не сможет ему препятствовать осуществить свое право требования ранее старшего кредитора.

1 П.2 ст.8 Гражданского кодекса РК;

Невзирая на то, что в соответствии с Законом «О проектном финансировании и секьюритизации» кредиторы могут определять порядок и условия (включая очередность) соблюдения их прав и обязательств в отношении специальной финансовой компании на основании соглашения между кредиторами, прочие общие положения законодательства (например, применимые положения о регистрации) не были изменены соответствующим образом. Таким образом, не принимая во внимание вышеизложенное, Закон «О проектном финансировании и секьюритизации» явно позволяет кредиторам заключить соглашение между кредиторами в рамках сделки по проектному финансированию и определить очередность своих требований, хотя непонятно, как это будет работать на практике. Данные изменения Закона «О проектном финансировании и секьюритизации» еще не были проверены на практике.

· Ограничение видов государственной поддержки и источников возмещения затрат и получения доходов частным партнером

Основной идеей ГЧП заключается в совместной работе государственного и частного партнеров в целях распределения рисков. Одним из наиболее значимых рисков является риск потери прибыли во время стадии эксплуатации и риск увеличения стоимости строительства.

Действующий Закон о ГЧП ограничивает совокупный размер государственной поддержки стоимостью созданного объекта (подлежащего созданию), что может привести к нерентабельности проекта в случаях, когда основным источником дохода частного партнера является такая мера государственной поддержки, как гарантия потребления государством определенного объема товаров (работ, услуг) если основным потребителем товаров (работ, услуг), производимых частным партнером, является государство.

Отдельно, законодательством в качестве основных источников возмещения затрат и получения доходов частного партнёра относит доход от реализации произведенных товаров (работ, услуг) в процессе эксплуатации объекта ГЧП, субсидии от государства, компенсации инвестиционных затрат (КИЗ), компенсации эксплуатационных затрат (КЭЗ) в пределах объемов расходов на содержание объектов социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения в соответствующей отрасли (сфере) экономики, вознаграждение за осуществление управления объектом ГЧП, находящимся в государственной собственности, доходы от арендной платы за пользование объектом, а также плата за доступность объекта.

Плата за доступность включает выплаты бюджетных средств в виде компенсации инвестиционных затрат, компенсации эксплуатационных затрат частного партнера и вознаграждения за осуществление управления объектом, находящимся в государственной собственности и арендой платы за пользование объектом концессии, находящимся в собственности частного партнера. Однако вышеуказанные выплаты, входящие в плату за доступность предусмотрены законодательством в виде самостоятельных источников возмещения затрат частного партнера и фактически являются отдельными видами прямых выплат.

Плата за доступность должна производиться в виде единых платежей определенными долями от общей суммы выплат в течение всего срока реализации проекта, с учетом обеспечения частного партнера технических и эксплуатационных характеристик объекта ГЧП. Однако в соответствии с общепринятой международной практикой, плата за доступность - это платеж за эксплуатационную готовность/качество, независимо от спроса (инфраструктура открыта и доступна пользователям в соответствии с требованиями к рабочим характеристикам, правилами техники безопасности и техническими условиями по качеству), который будет выплачен только после начала функционирования проекта.

Таким образом, просматривается некоторая непоследовательность и частичное дублирование между вышеназванными источниками возмещения затрат частного партнера. Также следует отметить, что плата за доступность может применяться только в отношении проектов, относимых к категории социально значимых.

· Ограничение механизма урегулирования валютных рисков

При реализации крупных проектов основная часть финансирования обычно поступает от иностранных кредиторов в иностранной валюте. А между тем в Казахстане по общему правилу платежи между резидентами должны осуществляются в тенге, и, соответственно, любые выплаты из государственного бюджета будут предоставляться проектной компании в национальной валюте и ограничены суммами, предусмотренными в договорах ГЧП.

Это значит, что и проектная компания, и кредиторы в таком случае подвергнуты валютному риску, который они не могут контролировать в течение всего срока выплаты кредита или срока самого проекта.

Поскольку инвестор не способен управлять валютным риском, необходимо урегулировать возможность компенсации потерь исполнителя проекта от изменений курсов валют со стороны государства, чтобы обеспечить способность проектной компании ежегодно исполнять обязательства перед кредиторами по погашению основного долга и выплате вознаграждения. Это также предоставляет определенные гарантии финансовой устойчивости компании перед иностранными инвесторами и кредиторами. Такой подход соответствует мировой практике ГЧП, при котором риск возлагается на ту сторону, которая способна лучше им управлять.

В действующем Законодательстве механизм урегулирования валютных рисков возможно предусмотреть только при реализации концессионного проекта особой значимости. В отношении иных ГЧП проектов в Законодательстве не прописана норма, позволяющая производить корректировку платежей, зафиксированных в тенге. А закладывание потерь в связи с такими валютными рисками в стоимость проекта ведет к удорожанию проекта в целом.

· Отсутствие защиты при форс-мажоре и изменении законодательства

Проекты ГЧП, как правило, долгосрочны и, следовательно, законодательство должно предусматривать положения, гарантирующие выплаты кредиторам, в том числе, в случаях продолжительного действия обстоятельств форс-мажора и изменения законодательства. Однако согласно Гражданскому кодексу РК, проектная компания как должник не будет нести имущественную ответственность, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (стихийные явления, военные действия и т.п.). Относительно гарантий стабилизации - законодательство предоставляет ее только инвестиционным приоритетным проектам. Следовательно, данные положения законодательства не полностью защищают интересы кредиторов и требуют усовершенствования.

· Ограниченное применение инвестиционных льгот

Инвесторам могут быть предоставлены определенные инвестиционные льготы в отношении таможенных пошлин, земельного налога, налога на имущество и государственных натурных грантов. Нынешнее законодательство предусматривает инвестиционные льготы для приоритетных видов деятельности. Соответственно, спектр инвесторов, имеющих право на льготы, ограничен и зависит от актуальности проектов в плане их приоритетности для правительства. Однако ГЧП проекты могут реализовываться в сферах, помимо приоритетных видов деятельности. Кроме того, даже если инвестиционные льготы предоставляются частному партнеру, казахстанская практика показывает, что такие льготы не распространяются на подрядчиков и их субподрядчиков, которые могут участвовать в реализации проекта.

· Ограничения в освобождении от таможенных пошлин

Освобождение от таможенных пошлин предоставляется на оборудование и его компоненты, импортированные по инвестиционному проекту на срок действия инвестиционного контракта, но не более 5 лет с момента регистрации инвестиционного контракта. Однако реализация ГЧП проекта не завершается созданием ГЧП объекта. С учетом того, что ГЧП проекты являются долгосрочными проектами, оборудование может поставляться в течение всего срока действия договора ГЧП. Частный партнер может встать перед фактом убыточности проекта.

Кроме того, Таможенным кодексом предусмотрено освобождение от ввозной таможенной пошлины на некоторые виды оборудования. Однако указанная льгота предоставляется не на все сырье и материалы, а только в случае, если ввозимое сырье и/или материалы не производятся (либо производятся в недостаточном для реализации инвестиционного проекта количестве) в государствах - участниках Таможенного союза.

· Ограничения в предоставлении налоговых преференций

Налоговый кодекс не предусматривает освобождение от НДС на оборот реализацию проектных, строительных и строительно-монтажных работ и услуг, осуществляемых плательщиком НДС (инвестором, подрядчиками и субподрядчиками) для реализации ГЧП проекта, а также для импорта товаров, необходимых для этих же целей. Ввиду отсутствия такого освобождения, подрядчики концессионера вынуждены добавить 12% НДС ко всем ценам на товары (работы, услуги), что приводит к повышению тарифов на произведенные товары (работы и услуги), или государство само вынуждено компенсировать такие расходы частного партнера.

· Ограничения, связанные с использованием арбитража для разрешения споров

Неурегулированные сторонами споры, связанные с исполнением и прекращением договора ГЧП, могут быть разрешены в судебном порядке в местных судах, а также путем обращения в арбитраж. Закон «Об арбитраже» применяется к спорам с участием, по крайней мере, одного нерезидента Казахстана. Следовательно, он не может применяться к частному партнеру, учрежденному в Казахстане для нужд ГЧП проекта.

Более того, в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом, к исключительной компетенции местных государственных судов относятся дела, связанные, помимо прочего, с правом на недвижимое имущество, находящееся в Казахстане, и с оспариванием решений и действий/бездействий государственных органов, в результате которых нарушаются права граждан и/или юридических лиц или создаются препятствия для осуществления ими прав и охраняемых законом интересов. При этом в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом, в случае любых сомнений или противоречий действующих законодательных актов в отношении подведомственности конкретного спора, он должен быть разрешен местными судами. Следовательно, возможность применения арбитража в спорах по договорам ГЧП остается под вопросом.

· Иные системные проблемы, которые препятствуют привлечению частных инвестиций:

Разрыв в знаниях (knowledge gap), нехватка квалифицированного персонала

Это одна из самых колоссальных проблем. Можно долго говорить о страновых рисках, о коррупции, о слабой судебной системе, но все это не настолько сильно отталкивает инвестора от решения инвестировать в страну, как слабые местные кадры.

Люди, не знакомые с проблематикой и не желающие развиваться, повышать свои навыки и знания - эти люди отвращают инвесторов.

В мире все давно придумано в плане управления персоналом, стимулирования на результат, контроль за Ключевыми Показателями Деятельности (KPI). Без развития людских ресурсов ГЧП также не увидит своего развития.

«Карательная» политика в правоприменительной практике

К сожалению, в Казахстане сегодня сложилась порочная практика, когда руководители и среднее звено государственных органов вынуждены думать не о судьбе проекта, а о своей судьбе после подписания документа. Многие, если не любое действие должностного лица, при желании завтра может быть истолковано проверяющими или правоохранительными органами как нарушение законодательства.

В целях минимизации таких рисков, мы полагаем, государственным органам, заинтересованным в реализации инвестиционных проектов, следует самим быть активнее при разработке нормативно-правовой базы. Не надо ждать, что кто-то напишет закон или правила и позаботится о положении того, кто принимает решение и подписывает документы.

Необходимо активно вовлекаться в законотворческий процесс и обеспечивать безопасность своих решений на уровне законодательства.

Отсутствие ответственности за официальное толкование законов

В действующей редакции Закона «О нормативных правовых актах» определено, что официальное толкование подзаконных актов дает орган, принявший данный подзаконный акт. Относительно законодательных актов Закон умалчивает.

Слабая судебная система

Последние 10 лет общественная организация Американский фонд мира и американский журнал Foreign Policy составляют для 178 стран мира индекс слабости (Fragile State Index). Этот индекс отражает способность или неспособность власти контролировать целостность своей территории, демографическую, политическую и экономическую ситуацию в стране. В целом у Казахстана неплохие показатели, 110 место из 178 стран, нашу страну в индексе разместили в группе стран с уровнем стабильности выше среднего, с низким уровнем рисков, наряду с Арменией, Латвией, Литвой и Эстонией. Однако, по субиндексам «легитимность власти» (уровень коррупции, эффективность правительства, теневая экономика) и «правосудие» Казахстан набрали 8 и 7,5 баллов соответственно - на уровне ряда арабских и африканских стран.