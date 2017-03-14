Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Запинавший подростка до смерти похвастался в соцсети своими "сексуальными ногами"

14 марта 2017, 10:06

Полицейские устанавливают, как к нему в камеру попал мобильный телефон.


Заключённый Джордан Маккриди, который был приговорён к пожизненному заключению за убийство ребёнка, не слишком испытывает муки совести за содеянное. Осуждённый не только свободно пользуется телефоном в тюрьме и постит жизнерадостные статусы, но и пишет угрозы матери погибшего, передает Life.ru.

Джордан Маккриди из Северного Эйшира, Шотландия, был приговорён к пожизненному заключению в 2012 году за убийство 13-летнего Джона Уилсона. Преступник находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, когда затоптал ногами тело маленького мальчика.

Для того чтобы мать мальчика добавила его в друзья в соцсети, Джордан зарегистрировался под чужим именем. После чего отправил ей фотографию своих ног из тюремной камеры с подписью - "Смотри, какие сексуальные ножки".



Женщина просила прекратить Джордана ей писать, но это только подзадоривало его в травле своей жертвы. "Я скоро приду за тобой", "Как дела у Джона", — писал заключённый. Кроме того, он угрожал изнасиловать её.

Сейчас в отношении Маккриди проводится расследование. Полицейские устанавливают, как к нему в камеру попал мобильный телефон.

Фото: © facebook.com/TheScottishDailyRecord

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...