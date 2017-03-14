Запинавший подростка до смерти похвастался в соцсети своими "сексуальными ногами"
14 марта 2017, 10:06
Полицейские устанавливают, как к нему в камеру попал мобильный телефон.
Заключённый Джордан Маккриди, который был приговорён к пожизненному заключению за убийство ребёнка, не слишком испытывает муки совести за содеянное. Осуждённый не только свободно пользуется телефоном в тюрьме и постит жизнерадостные статусы, но и пишет угрозы матери погибшего, передает Life.ru.
Джордан Маккриди из Северного Эйшира, Шотландия, был приговорён к пожизненному заключению в 2012 году за убийство 13-летнего Джона Уилсона. Преступник находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, когда затоптал ногами тело маленького мальчика.
Для того чтобы мать мальчика добавила его в друзья в соцсети, Джордан зарегистрировался под чужим именем. После чего отправил ей фотографию своих ног из тюремной камеры с подписью - "Смотри, какие сексуальные ножки".
Женщина просила прекратить Джордана ей писать, но это только подзадоривало его в травле своей жертвы. "Я скоро приду за тобой", "Как дела у Джона", — писал заключённый. Кроме того, он угрожал изнасиловать её.
Сейчас в отношении Маккриди проводится расследование. Полицейские устанавливают, как к нему в камеру попал мобильный телефон.
Фото: © facebook.com/TheScottishDailyRecord
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