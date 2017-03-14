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Председатель Комитета по статистике Айдапкелов Н.С. принял участие в 48-ой сессии Статистической комиссии ООН

 

В период с 5 по 10 марта 2017 года Председатель Комитета по статистике Айдапкелов Н.С. принял участие в 48-ой сессии Статистической комиссии ООН, которая состоялась в штаб-квартире ООН в г. Нью-Йорке (США).

Статистическая комиссия ООН - это высший орган международной статистической системы, где рассматриваются и утверждаются глобальные статистические стандарты. В ежегодных сессиях Комиссии принимают участие главы международных статистических организаций, руководители национальных статистических служб, региональные и функциональные отделения ООН.

В работе сессии 2017 года приняли участие делегаты из 142 стран мира и 70 международных организаций, региональных и функциональных отделений ООН.

В ходе 48-ой Сессии обсуждались такие актуальные вопросы как: данные и показатели для Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, программа преобразования официальной статистики, социальная статистика, национальные счета, эколого-экономический учет, комплексное использование статистической и геопространственной информации, Программа международных сопоставлений и другие.

Основное внимание 48-ой сессии Статистической Комиссии было уделено вопросы разработки и последующего внедрения системы глобальных показателей достижения целей и выполнения задач в области устойчивого развития.

В этой связи, Н.Айдапкелов представил Казахстан на 8-ом Заседании Группы Высокого уровня по вопросам партнерства, координации и укреплению потенциала в области статистики в интересах Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Председатель Комитета принял участие в ряде дополнительных мероприятий, по приглашению организаторов, такие как: Форум высокого уровня по официальной статистике, Заседание Бюро Комитета по статистике Экономической и Социальной Комиссии для стран Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН), Встреча с делегатами национальных статистических служб стран-членов Организации Исламского сотрудничества, а также рабочая встреча члена Коллегии Евразийской экономической комиссии (Министра) по интеграции и макроэкономики Т.Д. Валовой с руководителями делегаций национальных статистических служб государств-членов ЕАЭС и Статкомитета СНГ

Также был проведен ряд встреч с представителями статистических отделов международных организаций Европейская экономическая Комиссия ООН, ЭСКАТО ООН, Статистический институт для стран Азии и Тихого океана, Организация по промышленному развитию ООН (ЮНИДО).

14 марта 2017, 10:07
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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