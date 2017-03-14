Прирост розничных вкладов за январь 2017 года

В январе 2017 года банки потеряли 20% объема прироста розничных вкладов в 2016 году. В минусе 22 из 33 банков РК.

На рынке розничных вкладов впервые за последние 20 месяцев зафиксировано падение - по итогам января 2017 года объем вкладов физлиц в БВУ РК сократился на 208,2 млрд тенге (-2,6%) и составил 7,7 трлн.

В плюсе оказались 11 банков из 33. Для сравнения, в январе прошлого года вклады населения выросли на 308,8 млрд тенге (+4,5%), до 7,2 трлн, при этом прирост розничных вкладов зафиксировали 28 банков из 35.

В целом за 2016 год объем сбережений физлиц в банках увеличился на 1,0 трлн тенге.

Лидером по приросту вкладов физлиц в январе является AsiaCredit: прирост за месяц составил 8,3 млрд или 15,6%, до 61,5 млрд тенге. По объему розничных вкладов банк поднялся с 16-ой позиции на 15.

Следом идет Жилстройсбербанк - плюс 6,3 млрд тенге (1,5%), портфель вкладов физлиц вырос до 416,8 млрд тенге. По объему вкладов физлиц банк находится на 7 месте.

Замыкает топ-3 Kaspi bank, с приростом на 5,9 млрд или 0,8% за январь, до 744,4 млрд тенге. По объему розничных вкладов банк также в топ-3.

Из топ-5 БВУ по приросту розничных вкладов в январе, продукты по депозитам для физлиц в национальной валюте сроком на 1 год предлагают 4 банка (AsiaCredit, Kaspi, Хоум и Евразийский), условия по депозитам которых привлекли население открывать вклады у них.

Минимальная сумма открытия депозита «Лучший Выбор» в AsiaCredit - 5 тыс. тг в KZT, 30 в USD и 30 в EUR. Срок вклада на 12, 24 и 36 мес. Номинальная ставка в тенге на 1 год - 13,2% (ГЭСВ - 14,0%). Возможность пополнения и частичного изъятия средств без комисий.

Kaspi Bank откроет депозит с минимальной суммой от 1 тыс. тг. Вклад открывается в KZT и USD, сроком до 1 года. Номинальная годовая ставка по вкладу - 11,4% (ГЭСВ - 12,0%). Возможность пополнения и частичного изъятия средств без комиссий.

Хоум Кредит предлагает депозит «Отбасы» с суммой входа в 1 тыс. тг. Валюта вклада - KZT. Срок до 1 года. Указана только эффективная ставка на год - 14,0%. Возможность пополнения и частичного изъятия средств без комиссий.

У Евразийского Банка депозит «Turbo Deposit» с минимальной суммой вклада - 1 тыс. тг. Валюта депозита - KZT, USD, EUR и RUB. Срок депозита до 36 мес. Номинальная годовая ставка - 12,0% (ГЭСВ - 12,7%).

ЖССБ является единственным банком в стране, реализующим систему жилищных строительных сбережений. Система ЖСС направлена на улучшение жилищных условий населения через привлечение денег вкладчиков в жилищные строительные депозиты и предоставления им жилищных займов.