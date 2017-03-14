За дом и землю под строящуюся развязку алматинке предложили 181 тысячу тенге

Люди уверяют: суммы, которые им предлагают за жилье, занижены в десятки раз. А освободить помещения жильцам предлагают как можно скорей. передает телеканал КТК.

Новую развязку на пересечении Сейфулина и Жансугурова стали строить с начала этого года. Чиновники попросили жителей оставить свои дома и освободить землю. В качестве компенсации уже традиционно пообещали деньги.

Кульдана Игенбаева:

- Пришло 7 марта уведомление. Мы были в шоке! Там цена была - 181 тысяча 632 тенге! Тенге! Я была в шоке! Сначала я думала, что это надо сначала умножить на каждую сотку… землю и на дом. А потом узнала, что это цена, которую мне дают!

20 лет назад Кульдана приобрела этот дом за 181 тысячу тенге. Себестоимость недвижимости, согласно закону, и полагается в качестве компенсации! Только спустя несколько дней женщине удалось выяснить, что цену можно оспорить. В конечном итоге ей пообещали 9 миллионов.

Кульдана Игенбаева:

- Я им сказала, что я не согласна, потому что 9 миллионов с чем-то… На эту сумму я не могу купить квартиру или дом.

Не согласен с таким положением дел и сосед Кульданы. Имущество Виталия Алуева оценили в 10 миллионов. Однако вместе с домом мужчина лишился и бизнеса. На своей территории он открыл магазин автозапчастей.

Виталий Алуев:

- Все это - на свои нажитые средства с продажи квартиры, которую пришлось продать, чтобы на что-то жить и чем-то заняться. Вот, занялся бизнесом. Работаю! Контейнеры тоже купил. Все документально оформлено. И куда идти в случае чего? То есть они обязаны посчитать убытки!

Под снос попадают еще 330 домов! И никто из жителей с размером компенсации не согласен.

- Везде интересуемся: таких цифр вообще нету! Вы знаете, участок за городом стоит ту сумму, которую вы сейчас предлагаете за дом в городе!

На встречу с жителями пожаловали представители прокуратуры, районного акимата, чиновники из Управления земельных отношений и депутаты. В ходе беседы все пришли к выводу, что размеры компенсации все-таки стоит пересмотреть. В частном порядке.

Ардак Самамбетов, зам. руководителя управления земельных отношений г. Алматы:

- Оценка, которая была сделана оценочной компанией. Она была произведена неправильно. В таком случае персональную ответственность несет оценщик. Мы примем меры. Будем пересматривать. + Мы сейчас создадим рабочую группу. Ежедневно вечером с собственниками будем собираться и персонально, индивидуально каждый договор, каждый земельный участок осматривать.

Тем же, кого не устроит решение повторной комиссии, предложили оценить жилье самостоятельно и отстаивать свои права в суде.