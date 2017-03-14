В пригороде Атырау в грязи обнаружен труп неизвестного мужчины
14 марта 2017, 10:26
Фотографию тела, лежащего в грязи распространили в социальных сетях.
В пригородном поселке Курсай сегодня утром, 13 марта, местные жители обнаружили труп неизвестного мужчины, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фотографию тела, лежащего в грязи распространили в социальных сетях. В сопроводительном звуковом файле очевидец рассказывает, что труп обнаружен в поселке Курсай, который относится к Балыкшинскому сельскому округу.
На фото мужчина средних лет без верхней одежды, в кофте, в приспущенных кальсонах и без обуви. С головы до ног измазан грязью.
В пресс-службе ДВД данный факт пока не комментируют. Дежурный городского отдела полиции №1 факт обнаружения трупа подтвердил и сообщил, что его нашли в данном поселке ранним утром.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4848624-8a1772006a335045437cfc23d2a2c2d5
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...