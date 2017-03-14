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В пригороде Атырау в грязи обнаружен труп неизвестного мужчины

14 марта 2017, 10:26

Фотографию тела, лежащего в грязи распространили в социальных сетях.


В пригородном поселке Курсай сегодня утром, 13 марта, местные жители обнаружили труп неизвестного мужчины, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Фотографию тела, лежащего в грязи распространили в социальных сетях. В сопроводительном звуковом файле очевидец рассказывает, что труп обнаружен в поселке Курсай, который относится к Балыкшинскому сельскому округу.

На фото мужчина средних лет без верхней одежды, в кофте, в приспущенных кальсонах и без обуви. С головы до ног измазан грязью.

В пресс-службе ДВД данный факт пока не комментируют. Дежурный городского отдела полиции №1 факт обнаружения трупа подтвердил и сообщил, что его нашли в данном поселке ранним утром.



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