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Новости за сегодня

Все госучреждения Павлодарской области станут доступными для маломобильного населения до конца года

 

Глава региона Булат Бакауов поручил обеспечить безбарьерный доступ к каждому государственному учреждению до конца 2017 года, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Как стало известно на коллегии управления координации занятости и социальных программ, в прошлом году для доступа маломобильных групп населения были адаптированы семь учреждений в Павлодаре, два - в Экибастузе, и одно - в Аксу. Всего же доступными для инвалидов были признаны почти 1300 объектов, расположенных на территории области.

- Мы должны четко расшифровать, насколько обеспечена безбарьерная среда в наших госучреждениях, чтобы конкретно определить, когда этот показатель достигнет 100 процентов, - заявил аким области.

Как оказалось, сделать каждое госучреждение доступным для маломобильного населения чиновники от соцзащиты готовы до конца года. Что касается частных объектов, то с их владельцами работают через департамент труда, социальной защиты и миграции, который имеет право выносить штрафы за необеспечение соответствующего доступа. В прошлом году ведомства провели 53 комиссионные проверки, по итогам которых 16 материалов были направлены для принятия мер.

 

Адиль Аскеров

 

14 марта 2017, 10:21
Источник, интернет-ресурс: Прочие

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