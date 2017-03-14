В США бойцы ММА одновременно нокаутировали друг друга

Один из спортсменов почти в бессознательном состоянии был признан победителем.

Уникальный случай произошёл в Канзас-Сити в поединке американцев мексиканского происхождения — Акселя Касареса и Алана Васкеса, второй из которых почти в бессознательном состоянии был признан победителем , передает , передает Life.ru









Напомним, что 5 марта довольно любопытную развязку получил боксёрский поединок Тони Белью и Дэвида Хэя. Но тогда речь шла о травмах, которые врачи выявили у обоих оппонентов уже после боя.



