В США бойцы ММА одновременно нокаутировали друг друга
14 марта 2017, 10:28
Один из спортсменов почти в бессознательном состоянии был признан победителем.
Уникальный случай произошёл в Канзас-Сити в поединке американцев мексиканского происхождения — Акселя Касареса и Алана Васкеса, второй из которых почти в бессознательном состоянии был признан победителем, передает Life.ru.
Напомним, что 5 марта довольно любопытную развязку получил боксёрский поединок Тони Белью и Дэвида Хэя. Но тогда речь шла о травмах, которые врачи выявили у обоих оппонентов уже после боя.
Фото: © YouTube
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