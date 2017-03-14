В РУВД района «Алматы» города Астаны обсудили результаты пилотного проекта

Сегодня в РУВД района «Алматы» г.Астаны состоялась презентация предварительных результатов пилотного проекта «Оптимизация уголовного процесса в интересах граждан».

Приняли участие помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности, Генпрокурор, представители Администрации Президента, Верховного Суда, председатели комитетов Парламента, министры внутренних дел, юстиции, здравоохранения, аким г.Астаны, Уполномоченный по правам человека.

На заседании Генпрокурор подчеркнул, что Глава государства подвергает критике работу правоохранительных органов из-за сложности уголовного процесса, длительного расследования и рассмотрения уголовных дел. Граждане, вовлеченные в уголовный процесс - потерпевшие, свидетели вынуждены месяцами отвлекаться на допросы, ожидания в коридорах органов следствия.

К примеру, кража. Есть вещественные доказательства, очевидцы, видеозапись, даже признание самого подозреваемого. Люди возмущены, почему очевидные дела расследуются месяцами, по несколько раз производятся допросы. На это затрачиваются миллионные бюджетные средства. В это время подозреваемые ждут результатов следствия под арестом.

Поэтому Генпрокуратура совместно с МВД в феврале т.г дала старт пилотному проекту «Оптимизация уголовного процесса в интересах граждан». Пилот реализуется на базе РУВД района «Алматы» г. Астаны и Целиноградского ОВД Акмолинской области. Цель - упростить и ускорить уголовный процесс, повысить защищенность граждан путем внедрения современных технологий.

Реализация данного проекта позволит достичь, как минимум, двух значимых результатов.

Во-первых, сформируем оптимальную модель уголовного процесса, ориентированного на интересы людей.

Во-вторых, перевод уголовного процесса на цифровой формат должен изменить парадигму сотрудников правоохрнаительных органов. Больше внимания уделить на качество и сроки расследования. Результатом этой работы станет - доверие людей.

Для достижения целей пилотного проекта в районном управлении полиции создана группа из 18 дознавателей и 10 оперативных сотрудников, отвечающих за расследование и раскрытие правонарушений.

Проект за три недели позволил сократить многие ненужные бюрократические процедуры.

Направлено в суд 67 дел, из них 70 % дел расследованы за 1-3 суток, остальные - максимум за неделю. В 2 раза сокращены сроки судебного рассмотрения. Дела в суде рассмотрены за 6-10 суток. Хотя эти же дела до пилотного проекта расследовались и рассматривались несколько месяцев.

В целях повышения защищенности граждан в РУВД района «Алматы» оборудованы прозрачные кабинеты для допросов. Они оснащены видеокамерами.

В рамках проекта кардинально изменили работу дежурного прокурора. Он постоянно находится в здании РУВД, там же изучает уголовные дела и направляет их в суд.

На месте оперативно осуществляет проверку законности доставления, прием граждан.

Это позволило вдвое сократить количество жалоб в прокуратуру на действия полиции.

Результаты пилотного проекта позволят сформировать наиболее эффективную модель уголовного процесса.