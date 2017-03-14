В составе Членов Правления АО «Казтелерадио» произошли изменения

Назначены Первый заместитель Председателя Правления, а также заместитель Председателя Правления по административно-финансовым вопросам.

Решением Совета директоров АО "Казтелерадио" от 28 февраля 2017 года Тажибеков Искандер Ерманович назначен на должность Первого заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Казтелерадио», Смаилова Жанна Болатовна приступила к исполнению обязанностей заместителя Председателя Правления АО "Казтелерадио" по административно-финансовым вопросам, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





Тажибеков И.Е. окончил Алматинский Институт энергетики и связи, получил степень МВА в Международной бизнес школе IBS университета NARXOZ.

Трудовую деятельность начал с должности инженера ЦППККТ ОАО «Казахтелеком» в 1997 году. В 2006 году занял должность Директора ТОО «Техническая сервисная компания». В 2008 году начал трудовую деятельность в АО НК «Kazsatnet» с должности Заместителя Директора департамента эксплуатации сетей передачи данных, после чего занимал в компании должности Директора департамента эксплуатации, заместителя Председателя Правления – технического директора с 2011 по 2014 гг.

С января 2015 года до настоящего времени занимал должность Заместителя Председателя Правления АО «Astana Innovations».





Смаилова Ж.Б. окончила Алматинский Институт энергетики и связи, а также Высшую школу банковского дела, имеет 20-летний опыт работы в телекоммуникационной отрасли, в том числе на руководящих позициях.

Трудовую деятельность начала в АО «Казахтелеком» в 1998 году с должности экономиста и до 2006 года занимала должности начальника финансово-экономической службы, Директора центра по экономике и финансам, Руководителя управления коммерческими проектами.

В период 2006-2013 гг. продолжила трудовую деятельность в группе компаний Vimpelcom Group (ТМ «Beeline»), где была на руководящих позициях в ТОО «2Day Telecom», ТОО «TNS - Plus», ТОО «KZ-Trans», являлась Членом Наблюдательного совета мобильного оператора в Киргизии, была Главным финансовым директором ТОО «Кар-Тел».

С 2014 по 2016 гг. занимала должность Управляющего директора по рискам АО «Казахтелеком».



