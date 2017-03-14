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В феврале 2017 года иностранным гражданам выдано более 2 тыс. разрешений на работу в РК

14 марта 2017, 10:35

С 1 января 2017 года в Казахстане введен новый упрощенный режим привлечения иностранной рабочей силы.


В феврале 2017 года местными исполнительными органами 476 работодателям выдано 2063 разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, которыми уплачен налоговый сбор в размере 436,9 млн. тенге, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Государственная услуга по выдаче разрешений осуществляется как непосредственно местными исполнительными органами, так и посредствам портала «электронного правительства» по принципу «одного окна».

Напомним, с 1 января 2017 года в Казахстане введен новый упрощенный режим привлечения иностранной рабочей силы, в соответствии с которым сокращены сроки выдачи рабочих разрешений и отменены административные требования к работодателям.

Взамен этих особых условий работодатели должны оплатить налоговый сбор. Ставки сбора устанавливаются в коридоре от 137 до 250 МРП, в зависимости от категории иностранной рабочей силы и отрасли, это примерно от 290 до 530 тыс. тенге.

При этом остаются требования к работодателям по соблюдению условий по м естному содержанию в кадрах: по руководителям и их заместителям – не менее 70%; по специалистам и квалифицированным рабочим – не менее 90%.

Фото: topmigrant.ru

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