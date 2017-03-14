В Казахстан пытались провезти табачные изделия без акцизных марок
14 марта 2017, 10:35
Незаконный груз был обнаружен при досмотре автомобиля.
На казахстанско-российской границе пресечен провоз крупной партии табачных изделий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
50-летний казахстанец был задержан казахстанскими пограничниками пункта пропуска «Коянбай авто» отдельного контрольно-пропускного пункта «Семей» за попытку провоза 60 коробок сигарет марок «LM», «Bond», «Vest» без акцизных, общее количество пачек табачных изделий достигает 30 000.
Задержанный следовал из Казахстана в Россию на а автомобиле «Фотон», груз был обнаружен при досмотре транспорта.
По факту задержания проинформированы представители правоохранительных органов.
Фото с сайта zyuzino.ru
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