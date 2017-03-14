Lexus RX 350 перевернулся на бок на восточной объездной в Алматы
14 марта 2017, 10:44
Машина крышей врезалась в опору рекламного щита.
14 марта утром на ВОАД в Алматы произошло ДТП с участием автомобиля Lexus RX 350, передает корреспондент Zakon.kz.
Водитель кроссовера двигался в южном направлении. Не доезжая ул.Балтабаевская водитель не справился с управлением. Машину занесло в сторону на обочину, где она перевернулась на бок и крышей врезалась в рекламный щит.
В результате ДТП обошлось без пострадавших.
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