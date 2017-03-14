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В этом году 100 процентов выпускников будут сдавать казахский язык

14 марта 2017, 10:45

В течение 12 лет казахский язык сдавался выпускниками русских школ в рамках ЕНТ, но балы за него не засчитывались.


Министр образования Ерлан Сагадиев в ходе сегодняшнего заседания Правительства РК заявил, что в этом году 100 процентов выпускников будут сдавать казахский язык, передает Zakon.kz.

По словам Е.Сагадиева, в течение 12 лет казахский язык сдавался выпускниками русских школ в рамках ЕНТ, но балы за него не засчитывались. На получение гранта он не влиял. Более того, часть выпускников казахский язык сдавала не в виде теста, а по билетам, разработанным самой школой.

"В связи с разделением ЕНТ на два этапа, а также, поскольку мы хотим, чтобы с этого года 100 процентов выпускников сдавали казахский язык, для получения аттестата каждый будет обязан сдать экзамен и получить настоящую тестовую оценку знания языка", - отметил глава Минобразования.

Фото: Диапазон

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