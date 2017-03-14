До конца этого года ЕЭК подготовит «дорожную карту» по гармонизации норм в сфере естественных монополий

Проект «дорожной карты» в области регулирования естественных монополий в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) планируется принять до конца 2017 года на уровне глав правительств стран ЕАЭС. Для этого Департамент транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) должен обеспечить разработку документа до 1 июня этого года. Об этом договорились участники десятого заседания Консультативного комитета по естественным монополиям ЕЭК.

«Мы поступательно движемся к реализации целей и задач, обозначенных в Договоре о ЕАЭС. Одним из важных этапов этого пути является сближение законодательств в области естественных монополий. Чтобы достичь результата, нужна «дорожная карта», где мы обозначим все ключевые сроки и набор конкретных мер», - отметил директор Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК Ержан Нурахметов, под руководством которого прошла встреча.

Как рассказал заместитель директора Государственного агентства антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики Кенешбай Тайлаков, в феврале этого года вступили в силу изменения в закон «О естественных и разрешенных монополиях в Кыргызской Республике», а нормативная правовая база Кыргызстана приведена в соответствие с правовой базой Таможенного союза и Единого экономического пространства с учетом формирования ЕАЭС.

Так, в начале года в Кыргызстане исключено понятие «разрешенная монополия» и регулирование хозяйствующих субъектов, отнесенных к разрешенным монополиям в Кыргызской Республике, что является ограничением излишнего вмешательства в предпринимательскую деятельность. Следовательно, такие изменения можно отнести к положительным эффектам от вступления Кыргызстана в ЕАЭС.

Участники встречи одобрили результаты работы по сравнительному анализу систем и практик регулирования деятельности субъектов естественных монополий в государствах ЕАЭС в 2016 году. Информация будет представлена на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета.