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Новости за сегодня

В России будет создан «Цифровой кодекс»

 

Идея создания кодекса рассматривается в рамках подготовки госпрограммы «Цифровая экономика».

Для регулирования сферы «цифровой экономики» в РФ может появиться специальный «Цифровой кодекс». Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает издание «Известия» со ссылкой на главу департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Владимира Авербаха.

Возможность объединения регулирующих интернет законов в один кодекс предложил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев еще весной прошлого года. Идея была согласована с соответствующими регуляторами и в настоящее время рассматривается в рамках подготовки госпрограммы «Цифровая экономика».

В конце прошлого года Владимир Путин предложил «запустить масштабную системную программу развития экономики нового технологического поколения, так называемой цифровой экономики». По словам главы государства, в настоящее время технологии «определяют облик всех сфер жизни». Как пояснил президент, способные их генерировать государства будут иметь долгосрочное преимущество и возможность получать громадную технологическую ренту. «Те, кто этого не сделает, окажутся в зависимом, уязвимом положении», - отметил Путин.

В декабре 2016 года президент РФ поручил правительству до 1 июня 2017 года утвердить программу «Цифровая экономика» с учетом мер по созданию правовых, технических, организационных и финансовых условий для ее развития.

Как отметил заместитель руководителя департамента IT и связи правительства РФ Евгений Комар, нужно выявить технологии, являющиеся основой цифровой экономики, а также определить отрасли, где они будут использоваться. Эксперт также подчеркнул необходимость обозначить изменения в текущем законодательстве, необходимые для перехода к новой экономике.

Согласно руководителю ассоциации «Интернет вещей» Андрея Колесникова, ключевыми составляющими цифровой экономики являются электронная идентификация, географическая локализация, управление цифровыми объектами и большие данные.

 

14 марта 2017, 10:50
Источник, интернет-ресурс: Информационный портал «SecurityLab»

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