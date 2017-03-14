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СМИ: Ожидается смена акимов в ряде областей Казахстана

14 марта 2017, 10:59

Перемены ждут в руководстве Мангистауской, Карагандинской и Акмолинской областях.


Ожидается смена акимов в ряде областей Казахстана, сообщает «Саясат» со ссылкой на информированный источник.

- 14 марта возможно сменят акима Мангистауской области. На смену Айдарбаеву пророчат первого заместителя партии Нур Отан, Мухтара Кул-Мухаммеда. Также перемены ждут в руководстве Карагандинской и Акмолинской областях, - сообщил источник.

Как отметил собеседник, пока известно, что в Кокшетау на смену Сергею Кулагину придёт нынешний заместитель руководителя Администрации президента Кумар Аксакалов, а Карагандинскую область возглавит руководитель канцелярии премьер-министра страны Ерлан Кошанов. Также возможна смена акимов в ряде других областей.

Фото: sayasat.org

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