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Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Карагандинскую область

14 марта 2017, 11:01

О целях поездки президента пока не сообщается.


Президент прибыл с рабочим визитом в Карагандинскую область, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды в Твиттере.

"Президент Казахстана прибыл в Карагандинскую область с рабочей поездкой", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Глава государства принимает участие в сессии маслихата Карагандинской области.

Фото с сайта 7news.kz

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