Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Карагандинскую область
14 марта 2017, 11:01
О целях поездки президента пока не сообщается.
Президент прибыл с рабочим визитом в Карагандинскую область, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды в Твиттере.
"Президент Казахстана прибыл в Карагандинскую область с рабочей поездкой", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что Глава государства принимает участие в сессии маслихата Карагандинской области.
Фото с сайта 7news.kz
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