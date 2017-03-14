Деми Мур и Скарлетт Йоханссон снялись в комедии. Трейлер 18+
14 марта 2017, 11:02
Провокационная картина выйдет с возрастным ограничением.
Columbia Pictures представила отвязный трейлер нового комедийного фильма, главные роли в котором исполнили такие звёзды, как Скарлетт Йоханссон, Деми Мур, Зои Кравиц, Кейт МакКиннон и Джиллиан Белл, пишет Filmpro.ru.
Провокационная картина выйдет с возрастным ограничением, которое не вызывает вопросов после просмотра первого ролика. Трейлер 18+
По сюжету, накануне свадьбы Джесс (Йоханссон) решает провести зажигательный девичник в компании лучших подруг. Однако вечеринка неожиданно оборачивается смертью стриптизёра после того, как одна из её приятельниц неудачным образом запрыгивает на несчастного парня.
Так как дом Джесс полон наркотиков и выпивки, девушки решают не привлекать полицию и не заканчивать веселье за решёткой, а самостоятельно избавиться от тела, продолжая делать вид, что вечеринка идёт по плану. Премьера фильма назначена на июль этого года.
Фото: filmpro.ru
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