Деми Мур и Скарлетт Йоханссон снялись в комедии. Трейлер 18+

Columbia Pictures представила отвязный трейлер нового комедийного фильма, главные роли в котором исполнили такие звёзды, как Скарлетт Йоханссон, Деми Мур, Зои Кравиц, Кейт МакКиннон и Джиллиан Белл , пишет , пишет Filmpro.ru





Провокационная картина выйдет с возрастным ограничением, которое не вызывает вопросов после просмотра первого ролика. Трейлер 18+





По сюжету, накануне свадьбы Джесс (Йоханссон) решает провести зажигательный девичник в компании лучших подруг. Однако вечеринка неожиданно оборачивается смертью стриптизёра после того, как одна из её приятельниц неудачным образом запрыгивает на несчастного парня.





Так как дом Джесс полон наркотиков и выпивки, девушки решают не привлекать полицию и не заканчивать веселье за решёткой, а самостоятельно избавиться от тела, продолжая делать вид, что вечеринка идёт по плану. Премьера фильма назначена на июль этого года.



