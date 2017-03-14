Кения подписала договор об участии в «ЭКСПО-2017»

10 марта 2017 года в здании Министерства иностранных дел Казахстана Комиссар «ЭКСПО-2017» Рапиль Жошыбаев провел встречу с Главным секретарем Министерства торговли Кении, Комиссаром национальной секции Кении в «ЭКСПО-2017» Кристофером Киптоо.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы участия Кении в астанинской выставке, проведения национального дня и контентного наполнения павильона. Было отмечено, что платформа «ЭКСПО-2017» придаст импульс развитию двусторонних отношений и увеличению товарооборота между странами. Кенийский комиссар сообщил, что придает особую значимость подписанию Меморандума о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Казахстана и Кении.

К. Киптоо проинформировал, что на выставке Кения намерена представить достижения страны в сфере альтернативных источников энергии, в частности, в использовании солнечной энергии. В 2017 году в стране планируется запуск солнечной фотоэлектрической электростанции мощностью 50 МВт, которая будет охватывать 81 гектаров пустынных земель. Кенийский комиссар также отметил, что Кения намерена отказаться от использования ископаемого топлива и перейдет к 100% использованию ВИЭ к 2050 году.

По итогам встречи Р. Жошыбаев и К. Киптоо подписали Договор об участии Кении в Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017».