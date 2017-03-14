Нацвалюта держится на отметке 317 тенге за доллар
14 марта 2017, 11:11
Объем торгов составил 76 млн 850 тыс. долларов.
Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 14 марта 2017 года составил 317,85 тенге. По сравнению с дневной сессией 13 марта (317,94/$1) нацвалюта укрепилась на 0,09 тенге, сообщает Zakon.kz.
По информации KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 317,64 тенге за доллар США, максимальный - 318,19 тенге. Объем торгов составил 76 млн 850 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой - 178.
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