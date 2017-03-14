Выступление Министра иностранных дел на Правительственном часе в Мажилисе Парламента РК

(г. Астана, 13 марта 2017 года)

Уважаемый Владимир Карпович!

Уважаемые депутаты!

Для меня большая честь в ходе первой встречи с Вами в формате «Правительственного часа» обсудить приоритеты работы РК в Совете Безопасности ООН на 2017-2018 гг.

Символично, что наша встреча проходит под знаком 25-летия членства Казахстана в ООН. Вступление Казахстана в ряды государств-членов Объединенных Наций 2 марта 1992 г. является значимой вехой в истории Казахстана, ознаменовавшей собой завершение признания нашей Независимости мировым сообществом.

За короткий по историческим меркам период Казахстан под руководством своего Первого Президента Н.А. Назарбаева внес значительный вклад в развитие принципов и ценностей ООН, укрепление мира, безопасности и развития не только на обширном Евразийском пространстве, но и в глобальном масштабе.

Устойчивое развитие, ядерное разоружение и нераспространение ОМУ, экономическая интеграция, диалог цивилизаций, миротворчество, права человека, борьба с транснациональными вызовами и угрозами - все это ключевые сферы глобального дискурса, где к авторитетному мнению Казахстана прислушиваются все без исключения.

В турбулентных условиях глобальной трансформации наша страна по праву признается важным элементом мировой системы безопасности, ответственным членом международного сообщества с выверенной, сбалансированной внешней политикой, конструктивными и доверительными связями со всеми странами мира и ключевыми многосторонними структурами.

Не менее символично и то, что наша встреча проходит под знаком начала третьей Модернизации Казахстана. Таким образом, наше членство в Совете Безопасности ООН не только является логическим итогом четверть вековой реализации внешнеполитической стратегии, но и естественным образом выступает в качестве пролога к качественно новому статусу Казахстана на мировой арене. В этом контексте мы рассматриваем работу РК в Совете Безопасности ООН как Общенациональный проект.

Мы, как и все казахстанцы, с большим вниманием наблюдали за ходом обсуждения инициированной Главой государства конституционной реформы и полностью поддерживаем принятый Парламентом Казахстана 6 марта 2017 года Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» и подписание Президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым поправок в Конституцию.

Мы намерены использовать новое качество законодательной ветви власти в работе по продвижению внешнеполитических интересов Казахстана, в т.ч. в рамках работы в Совете Безопасности ООН.

Безусловно, избрание нашей страны в СБ ООН является также заслугой всех государственных органов, итогом наших коллективных усилий. В этой связи мне доставляет особую честь выразить искреннюю благодарность Вам за Ваш существенный вклад в победу Главы нашего государства и всего нашего народа при выборах в Совет Безопасности ООН.

Ваш вклад выражался и в работе целого ряда депутатов в качестве Спецпосланников Главы государств, и в ратификации Парламентом страны значимых глобальных соглашений, таких как Парижское соглашение об изменении климата, и разъяснение депутатским корпусом значения статуса непостоянного члена СБ ООН нашему обществу. Еще раз подчеркну нашу глубокую признательность Вам за Ваше содействие.

В ближайшие два года нас ждет сложная, кропотливая работа, которая требует скоординированной работы всех госорганов. Надеемся, что с Вашей помощью мы достойно выполним нашу миссию в этом органе.

Уважаемые народные избранники,

Совет Безопасности является одним из 6 главных органов ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Совет состоит из 15 членов, 5 из которых являются постоянными (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция), и 10 - непостоянными, избираемыми Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний период.

Решения Совета Безопасности носят обязательный характер и должны выполняться всеми государствами-членами ООН.

Повестка дня СБ состоит из 53 активных и 15 «спящих» страновых и региональных вопросов, главным образом посвященных конфликтам в Африке и положению на Ближнем Востоке, а также тематических вопросов нераспространения ОМУ, борьбы с терроризмом, проблемы вооруженных конфликтов, миротворчества и поддержание мира.

Совбез ООН имеет более 30 вспомогательных органов, руководство работой которых распределено между странами-членами.

Принимая во внимание авторитет Казахстана и солидный послужной список нам было поручено председательство в комитетах СБ по Афганистану/Талибану (Комитет 1988), по ИГИЛ/ДАИШ/Аль-Каида (Комитет 1267/1989/2253) и по Сомали/Эритрее (Комитет 751/1907).

Наша страна приступила к своей ответственной миссии с 1 января 2017 года. Сегодня работа в Совбезе идет полным ходом и казахстанская делегация активно вовлечена в рассмотрение всей повестки дня СБ.

10 января на открытых дебатах СБ ООН я представил Специальное политическое обращение Президента Н.А. Назарбаева «Казахстанское концептуальное видение упрочения глобального партнерства для построения безопасного, справедливого и процветающего мира».

Данное обращение вызвало большой интерес среди всех членов СБ и получил хороший отклик среди наших партнеров, получив официальный статус документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Как уже отметил Владимир Карпович, в обращении Президента были обозначены семь приоритетов нашей работы в Совбезе ООН.

Безусловно, реализация стратегического видения Главы государства и его внешнеполитических инициатив будет основной задачей работы делегации РК в СБ ООН. Казахстан также намерен использовать свое членство в СБ для продвижения наших национальных интересов, заключающихся, прежде всего, в укреплении стабильности и безопасности в нашем регионе, который впервые за всю историю ООН будет представлен в Совете Безопасности.

В своей работе мы полностью следуем директивам Главы государства работать объективно и непредвзято, сотрудничать со всеми членами Совета Безопасности на равноправной основе, содействовать восстановлению и укреплению доверия между ними, достижению компромисса и формированию консенсуса, исходя из первоочередной важности сохранения и укрепления мира и безопасности.

Позвольте вкратце рассказать Вам о проделанной и планируемой нами работе по каждому из приоритетов:

1. Достижение мира, свободного от ядерного оружия.

Специфика Совета Безопасности, где страны ядерной пятерки обладают правом вето на любое решение, накладывает определенные ограничения на возможность активного продвижения антиядерной тематики.

Мы максимально используем площадку Совета Безопасности для продвижения своего видения ядерного разоружения и нераспространения.

Мыактивно участвуем в работе комитета по КНДР, чья ядерно-ракетная программа является одним из наиболее серьезных вызовов миру и безопасности. Одновременно, принимая во внимание признание вклада Казахстана в решение иранской ядерной программы, Казахстан активно участвует в работе Комитета по Ирану.

2. Предотвращение и полное устранение угрозы глобальной войны через снижение степени военного противостояния на глобальном и региональном уровнях.

Мы руководствуемся Манифестом «Мир. 21 век», отказ от войн как средства урегулирования проблем должен стать императивом межгосударственных отношений в XXI веке.

К сожалению, сегодня мы наблюдаем эскалацию насилия и нестабильности в мире. По данным ООН, с 2008 года количество конфликтов увеличилось практически в три раза, с усилением роли в них транснациональных сил. Численность перемещённых в результате военных действий превышает 60 млн. человек, а объем гуманитарных потребностей на 2017 г. составляет 23 млрд. долл. в год.

В этой связи конфликты в Афганистане, Сирии, Ираке и других горячих точках в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке рассматриваются нами с неизменных позиций политического урегулирования.

Более того, можно с уверенностью говорить о востребованности миротворческого потенциала Казахстана и лично Президента Н. Назарбаева в мире. Высоко оценивается роль Казахстана в поиске путей урегулирования сирийского кризиса. Члены СБ отмечают, что диалог между действующим режимом и военной оппозицией, укрепление режима прекращения огня в Сирии, создание трехстороннего механизма мониторинга за соблюдением перемирия в Сирии, гарантами которого выступают Москва, Анкара и Тегеран стало возможным благодаря Астанинской площадке и роли Главы нашего государства.

Отдельным треком идет работа по совершенствованию системы миротворчества и повышению нашего практического вклада.

В соответствии с мандатом Парламента РК, с 2014 года началась практика направления наших военных наблюдателей в миссии ООН в Западной Сахаре и Кот-д’Ивуаре, в которых прошли службу 11 человек. В настоящее время в Западной Сахаре продолжают службу 4 наблюдателя.

Одновременно создана правовая база - в июне 2015 года принят Закон РК «О миротворческой деятельности».

Здесь необходимо подчеркнуть, что при рассмотрении вопроса участия в миссиях ООН, учитывается такой важный фактор, как безопасность наших военнослужащих, т.е. будем выбирать наиболее безопасные миссии.

Безусловно, вся указанная работа будет осуществляться в тесном взаимодействии с Парламентом РК, как предписано Конституцией и Законом РК «О миротворческой деятельности».

3. Формирование модели региональной зоны мира, безопасности, сотрудничества и развития в Центральной Азии.

Своей основной задачей мы видим продвижение на площадке СБ ООН интересов Центральной Азии, которая представлена в данном органе впервые за всю историю ООН. Мы намерены поднимать важные для региона проблемы региональной безопасности с тем, чтобы превратить регион в «зону мира, сотрудничества и безопасности».

4. Борьба с международным терроризмом и насильственным экстремизмом.

Терроризм и подпитывающая его радикальная, экстремистская идеология является одним из наиболее острых вызовов для всего международного сообщества.

Казахстан всецело поддерживает борьбу с терроризмом во всех его проявлениях. При этом мы убеждены, что только объединенные и скоординированные усилия всего международного сообщества будут эффективны. В этой связи создание под эгидой ООН Глобальной антитеррористической коалиции является критически важной мерой.

Кроме того, председательство в санкционных комитетах по ИГИЛ/ДАИШ/Аль-Каида и Талибану дает нам возможность более активно использовать площадку СБ ООН для продвижения антитеррористических инициатив Главы государства и вносить практический вклад в борьбу с террористами.

Хотел бы также обратить Ваше внимание на важность скорейшего завершения процесса ратификации Казахстаном четырех оставшихся из 19 анти-террористических конвенций ООН, что даст нам политическое право более широко вести работу по продвижению антитеррористических инициатив Главы государства.

МИР завершает внутригосударственное согласование для присоединения РК к четырем международным инструментам:

о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации; судов; безопасности; преступлениях на борту воздушных судов.

Просил бы вашей поддержки в ускоренном принятии всех законопроектов по ратификации данных документов после внесения их в Парламент Правительством РК.

5. Усилия по национальному примирению и восстановлению мира на Африканском континенте.

Почти 70% повестки дня Совета Безопасности составляют вопросы мира и безопасности, относящиеся к Африке.

Хотел бы отметить, что один из факторов успеха Казахстана при выборах в Совет Безопасности стала широкая поддержка, которую мы получили со стороны Африканского континента.

Африканские партнеры ожидают от Казахстана эффективного председательства Комитете Совета Безопасности по Сомали/Эритрее, выражая надежду, что казахстанской дипломатии удастся внести вклад в международные усилия по национальному примирению и восстановлению мира, как в регионе Африканского рога, так и на всем континенте.

6. Неразрывность связи между миром, безопасностью и развитием: Совместные меры по предотвращению войн и конфликтов, защите прав человека, реализации Целей устойчивого развития, борьбе с изменением климата.

Руководствуясь лозунгом «превентивной дипломатии», направленной на раннее предупреждение угроз и кризисов, и учитывая, что большинство конфликтов не имеют военного решения, и вопросы их урегулирования находятся в плоскости социально-экономического возрождения и налаживания, считаем, что необходимо всесторонне развивать принцип неразрывности связки между миром и безопасностью и развитием («Security-Development Nexus»). В этом контексте важным вопросом становится успешная реализация Целей устойчивого развития (ЦУР).

Хочу отметить, что стратегические программные документы Казахстана, в первую очередь, «Стратегия-2050», практически предвосхитили Цели ООН и соответствуют глобальным приоритетам.

Тематика ЦУР является ключевым элементом мира и безопасности. Казахстан был в числе активных сторонников принятия ЦУР в 2015 году, и их реализация будет способствовать повышению качества жизни наших граждан и социально-экономическому развитию Центрально-азиатского региона. Проведение «ЭКСПО» в Астане и создание на базе выставки Международного центра по развитию зеленых технологий под эгидой ООН будут предметным вкладом Казахстана в реализацию Целей на глобальном и региональном уровне.

Синергия глобальных и национальных целей будет обеспечена за счет последовательной интеграции конкретных индикаторов ЦУР в национальные и государственные планы и программы. Особое значение мы придаем обучению и повышению квалификации государственных служащих в сфере устойчивого развития.

Министерство готово в сотрудничестве с ПРООН провести семинар для депутатов и сотрудников аппарата Мажилиса Парламента по реализации ЦУР в Казахстане.

7. Адаптация Совета и всей системы ООН к угрозам и вызовам человечеству в XXI веке.

Подавляющее большинство стран-членов ООН считают, что в своем нынешнем виде СБ не отражает реалии сегодняшнего состояния дел на глобальной арене. Несмотря на все имеющиеся противоречия по многим вопросам, существует общее понимание того, что какой бы ни стала новая конфигурация Совета Безопасности, он должен работать эффективно и адекватно отвечать на стоящие перед мировым сообществом угрозы.

В этом контексте возрастает роль региональных организаций, в особой степени - организаций по коллективной безопасности.

Казахстан, являющийся членом ШОС и ОДКБ, стремящийся к налаживанию мостов между Востоком и Западом на основе равноправного диалога между всеми странами и региональными организациями, намерен использовать свое членство в СБ для укрепления доверия между этими образованиями.

Мы намерены внести свое видение и свой опыт в практику работы Совета Безопасности ООН. В этой связи мы там работаем открыто, честно и без политической конъюнктуры, ответственно, взвешенно и конструктивно.

Кульминацией непостоянного членства РК в СБ ООН будет ротационное председательство Казахстана в данном органе в течение января 2018 г. Центральным вопросом председательства будет принятие документа СБ (резолюции, заявления председателя СБ) по Центральной Азии и Афганистану. До начала председательства будет проведена работа по согласованию и отработке с членами Совета вопросов, представляющих интерес для РК (включая продвижение указанного документа по Центральной Азии и Афганистану и вопросы противодействия терроризму). После председательства будет проведена работа по практической имплементации достигнутых договоренностей в тесной координации с региональными партнерами.

Уважаемые депутаты,

Для работы на время членства СБ ООН на 2017-2018 годы в нашем ведомстве сформирована целевая группа (TaskForce) из числа руководителей и сотрудников центрального и загранаппарата МИД. Подготовлен алгоритм принятия решений по страновым и тематическим вопросам повестки дня СБ. По всем пунктам повестки нами подготовлены подробные досье и позиции.

К работе в Совете привлечены эксперты профильных министерств и ведомств для отработки узко-специализированных вопросов. В частности, по вопросам борьбы с терроризмом привлекаются эксперты КНБ, миротворчества - Минобороны, борьбы с религиозным экстремизмом и радикализмом - Министерства по делам религий и гражданскому обществу. Также важна роль Минфина на таком направлении как борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Вместе с тем, по приоритетным вопросам, представляется возможным участие руководства соответствующих компетентных органов РК, Совета Безопасности РК, руководства отдельных министерств и, безусловно, членов Парламента РК.

На сегодняшний день в заседаниях СБ по своим тематикам приняли участие представители СБ и КНБ. В случае необходимости участия депутатов на заседаниях СБ, МИД будет заранее информировать Парламент и давать предложения по участию на том или ином мероприятий.

Мы рассчитываем на Вашу поддержку в нашей общей работе по достижению важной цели - сделать мир в ХХI веке безопасным, справедливым и процветающим.

Спасибо за внимание!

Буду рад ответить на Ваши вопросы.