Китаянки массово делают пластические операции «под Иванку Трамп»
14 марта 2017, 11:23
Красавица и умница – дочь – один из главных козырей Трампа.
Дочь президента США стала новым эталоном красоты для азиаток и не только. Жительницы Китая массово обращаются к пластическим хирургам, чтобы получить внешность «как у Иванки», пишет Bloknot.ru.
Если к Мелании Трамп американцы в целом относятся прохладно (иностранка из соцлагеря, без образования, но с откровенными фотосессиями), то Иванка пользуется едва ли не большей популярностью, чем отец.
Политологи отмечают, что красавица и умница – дочь – один из главных козырей Трампа. Она идеальна во всем: хороша собой, образованна, успешна, активна, к тому же – преданная жена и многодетная мать.
Но китаянок, очевидно, впечатляют именно внешние данные дочери Трампа. Как пишет The Daily Mail, жительницы Поднебесной мечтают о лице бизнес-леди и светской львицы.
- Китайские девушки любят копировать внешность известных актеров. Форму их глаз, носа, губ, - отметил менеджер одной из клиник Китая.
Впрочем, пример китаянкам подают американки: в ноябре 2016-го две жительницы Техаса потратили тысячи долларов на процедуры, чтобы добиться внешности Иванки.
Фото: bloknot.ru
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