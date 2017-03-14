Китаянки массово делают пластические операции «под Иванку Трамп»

Красавица и умница – дочь – один из главных козырей Трампа.

Дочь президента США стала новым эталоном красоты для азиаток и не только. Жительницы Китая массово обращаются к пластическим хирургам, чтобы получить внешность «как у Иванки» , пишет , пишет Bloknot.ru





Если к Мелании Трамп американцы в целом относятся прохладно (иностранка из соцлагеря, без образования, но с откровенными фотосессиями), то Иванка пользуется едва ли не большей популярностью, чем отец.





Политологи отмечают, что красавица и умница – дочь – один из главных козырей Трампа. Она идеальна во всем: хороша собой, образованна, успешна, активна, к тому же – преданная жена и многодетная мать.





Но китаянок, очевидно, впечатляют именно внешние данные дочери Трампа. Как пишет The Daily Mail, жительницы Поднебесной мечтают о лице бизнес-леди и светской львицы.





- Китайские девушки любят копировать внешность известных актеров. Форму их глаз, носа, губ, - отметил менеджер одной из клиник Китая.





Впрочем, пример китаянкам подают американки: в ноябре 2016-го две жительницы Техаса потратили тысячи долларов на процедуры, чтобы добиться внешности Иванки.



