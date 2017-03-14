Запрещенной религиозной литературой торговали на рынке в Атырау
14 марта 2017, 11:26
Суд признал продавца виновным и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 79 415 тенге и приостановлением действия лицензий сроком на 3 месяца.
Запрещенные религиозные книги на арабском языке продавец распространял в электронном формате, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В отношении правонарушителя в специализированном административном суде города Атырау рассмотрено административное дело по п.3 ч.1 ст.490 КоАП РК "Ввоз, изготовление, выпуск, издание и (или) распространение религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения".
"Суд признал продавца виновным и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 79 415 тенге и приостановлением действия лицензий сроком на 3 месяца", - сообщили в пресс-службе специализированного административного суда города Атырау.
Фото: БелТА
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