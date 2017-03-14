Председатель КНБ РК К. Масимов провел заседание Антитеррористического центра

13 марта в Астане Председатель Комитета национальной безопасности К. Масимов провел XIX заседание Антитеррористического центра Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В работе консультативно-совещательного органа приняли участие заместитель Секретаря Совета Безопасности А. Абдымомунов и Генеральный прокурор Ж. Асанов.

Участники заседания рассмотрели меры по реализации поручения Главы государства о формировании системы кибербезопасности «Киберщит Казахстана».

Обсуждены состояние работы и дополнительные меры по повышению эффективности нейтрализации деятельности идеологов и проповедников деструктивных религиозных течений.

По итогам заседания выработаны и приняты протокольные решения.