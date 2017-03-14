В составе Членов Правления АО «Казтелерадио» произошли изменения

Решением Совета директоров АО «Казтелерадио» от 28 февраля 2017 года Тажибеков Искандер Ерманович назначен на должность Первого заместителя Председателя Правления, члена Правления АО «Казтелерадио», Смаилова Жанна Болатовна приступила к исполнению обязанностей заместителя Председателя Правления АО «Казтелерадио» по административно-финансовым вопросам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Тажибеков И.Е. окончил Алматинский Институт энергетики и связи, получил степень МВА в Международной бизнес школе IBS университета NARXOZ.

Трудовую деятельность начал с должности инженера ЦППККТ ОАО «Казахтелеком» в 1997 году. В 2006 году занял должность Директора ТОО «Техническая сервисная компания». В 2008 году начал трудовую деятельность в АО НК «Kazsatnet» с должности Заместителя Директора департамента эксплуатации сетей передачи данных, после чего занимал в компании должности Директора департамента эксплуатации, заместителя Председателя Правления - технического директора с 2011 по 2014 гг.

С января 2015 года до настоящего времени занимал должность Заместителя Председателя Правления АО «Astana Innovations».

Смаилова Ж.Б. окончила Алматинский Институт энергетики и связи, а также Высшую школу банковского дела, имеет 20-летний опыт работы в телекоммуникационной отрасли, в том числе на руководящих позициях.

Трудовую деятельность начала в АО «Казахтелеком» в 1998 году с должности экономиста и до 2006 года занимала должности начальника финансово-экономической службы, Директора центра по экономике и финансам, Руководителя управления коммерческими проектами.

В период 2006-2013 гг. продолжила трудовую деятельность в группе компаний Vimpelcom Group (ТМ «Beeline»), где была на руководящих позициях в ТОО «2Day Telecom», ТОО «TNS - Plus», ТОО «KZ-Trans», являлась Членом Наблюдательного совета мобильного оператора в Киргизии, была Главным финансовым директором ТОО «Кар-Тел».

С 2014 по 2016 гг. занимала должность Управляющего директора по рискам АО «Казахтелеком».