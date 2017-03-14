Убийцу костанайского психиатра ищут в Башкирии

По предположениям родственников, убийца может скрываться именно там.

Жителей Башкирии просят помочь в поиске убийцы костанайского психиатра-нарколога Рашиды Сандыбаевой, передает передает Sputnik.fm





Трагедия произошла в Казахстане в феврале. Помощи у жителей Башкирии просят родственники погибшей 59-летней женщины. По их версии, подозреваемый может скрываться, в том числе и в Башкирии.





Напомним, бывший главврач Костанайского облпсихдиспансера, председатель АСПЭК Рашида Сандыбаева была зверски убита в своей квартире 20 февраля.





По подозрению в совершении убийства были задержаны два человека, а затем и заведующая отделением психдиспансера Зауреш Изалдина.





В розыск объявлен непосредственный исполнитель убийства Руслан Гафаров.





Особые приметы подозреваемого: плотное телосложение, рост 175 - 180 см., темные короткие волосы, имеются лобные залысины, может носить усы и бороду.





Ранее сообщалось, что подозреваемая Изалдина пытается обжаловать назначенный ей арест сроком на 2 месяца.





Рашида Сандыбаева долгое время работала главврачом Костанайского облпсихдиспансера.