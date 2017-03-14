9 лет получил убийца-ревнивец в Костанайской области

В специализированном межрайонном суде по уголовным делами Костанайской области вынесен приговор 45-летнему жителю города Житикара, сообщает Alau.kz





Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы.

«Отбывание наказания в виде лишения свободы в соответствии со статьёй 46 частью 5 пункта 3 УК РК назначить в исправительной колонии строго режима. Срок отбывания наказания исчислять с 30 ноября 2016 года. Меру пресечения-содержание под стражей оставить прежней», — отметила, зачитывая приговор судья Жанара Тлеубаева.





Напомним, происшествие случилось 30 ноября 2016 года в Житикаре. Султангазы Нуркутергенов вместе со своим знакомым и сожительницей распивали спиртное. Потом он уснул. Когда проснулся, подсудимый увидел лежащими на кровати знакомого и сожительницу. Подсудимый приревновал свою сожительницу. Схватил фарфоровую тарелку и разбил ее об голову потерпевшего Ищанова. Далее сбросив его на пол, начал наносить удары кулаками по голове и туловищу. После Нуркутергенов взял кухонный нож и умышленно с достаточной силой нанес один удар ножом в область грудной клетки слева потерпевшему Ищанову. Тот скончался на месте происшествия. Далее Нуркутергенов вытащил тело убитого из квартиры на улицу, за угол дома и покинул место происшествия.





Гражданский иск Ищанова суд удовлетворил частично. С Нуркутергенова взыскано в пользу Ищанова материальный ущерб в размере 339 тысяч 424 тенге. Также взыскана компенсация причинённого морального вреда в размере 1 миллион тенге.

Приговор не вступил в законную силу.





Фото: alau.kz















