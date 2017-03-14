Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе 2017 года

В январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года цены на экспортируемые товары повысились на 8,6%, импортируемые - на 0,8%.

Изменение цен внешней торговли в процентах, прирост +, снижение - Январь 2017г. к декабрю 2016г. январю 2016г. декабрю 2015г. Экспорт - всего 8,6 20,9 18,7 Сырье 13,3 26,9 21,2 Полуфабрикаты 0,5 11,7 17,0 Готовые товары 0,4 3,9 11,3 Импорт - всего 0,8 12,2 17,3 Сырье 0,9 11,4 15,5 Полуфабрикаты 1,2 11,1 15,4 Готовые товары 0,7 12,5 17,8

За прошедший месяц цены экспортных поставок повысились на нефть на 12,4%, уголь - на 12,1%, ферросплавы - на 10,9%, цинк - на 4,2%, свинец - на 3,5%, руды цветных и черных металлов - на 2,9%, снизились - на алюминий на 1,7%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 1,4%, их уменьшение - на ячмень на 3%, пшеницу - на 2,5%.

Из импортируемой продукции маргарин подорожал на 2,3%, молочная продукция - на 2,2%, рис - на 1,9%, растительное масло - на 1,5%, мясо птицы и рыба - по 1,2%, овощи подешевели на 5,7%, фрукты и орехи - на 3,2%. Цены на шины стали выше на 5,6%, пластмассы - на 3,3%, краски и лаки - на 3,1%, лекарственные средства - на 1,2%, на табак - ниже на 5,7%.

С 2016 года индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге (в предыдущие годы - в долларах США).

Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге.