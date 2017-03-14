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Новости за сегодня

Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе 2017 года

 

В январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года цены на экспортируемые товары повысились на 8,6%, импортируемые - на 0,8%.

 

Изменение цен внешней торговли

в процентах, прирост +, снижение -

 

Январь 2017г. к

декабрю 2016г.

январю 2016г.

декабрю 2015г.

Экспорт - всего

8,6

20,9

18,7

 Сырье

13,3

26,9

21,2

 Полуфабрикаты

0,5

11,7

17,0

 Готовые товары

0,4

3,9

11,3

Импорт - всего

0,8

12,2

17,3

 Сырье

0,9

11,4

15,5

 Полуфабрикаты

1,2

11,1

15,4

 Готовые товары

0,7

12,5

17,8

 

За прошедший месяц цены экспортных поставок повысились на нефть на 12,4%, уголь - на 12,1%, ферросплавы - на 10,9%, цинк - на 4,2%, свинец - на 3,5%, руды цветных и черных металлов - на 2,9%, снизились - на алюминий на 1,7%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 1,4%, их уменьшение - на ячмень на 3%, пшеницу - на 2,5%.

Из импортируемой продукции маргарин подорожал на 2,3%, молочная продукция - на 2,2%, рис - на 1,9%, растительное масло - на 1,5%, мясо птицы и рыба - по 1,2%, овощи подешевели на 5,7%, фрукты и орехи - на 3,2%. Цены на шины стали выше на 5,6%, пластмассы - на 3,3%, краски и лаки - на 3,1%, лекарственные средства - на 1,2%, на табак - ниже на 5,7%.

 

r14-03-2017-1

 

С 2016 года индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге (в предыдущие годы - в долларах США).

Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге.

 

14 марта 2017, 11:41
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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