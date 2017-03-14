Изменение цен экспортных поставок и импортных поступлений в январе 2017 года
В январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года цены на экспортируемые товары повысились на 8,6%, импортируемые - на 0,8%.
|
Изменение цен внешней торговли
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Январь 2017г. к
|
декабрю 2016г.
|
январю 2016г.
|
декабрю 2015г.
|
Экспорт - всего
|
8,6
|
20,9
|
18,7
|
Сырье
|
13,3
|
26,9
|
21,2
|
Полуфабрикаты
|
0,5
|
11,7
|
17,0
|
Готовые товары
|
0,4
|
3,9
|
11,3
|
Импорт - всего
|
0,8
|
12,2
|
17,3
|
Сырье
|
0,9
|
11,4
|
15,5
|
Полуфабрикаты
|
1,2
|
11,1
|
15,4
|
Готовые товары
|
0,7
|
12,5
|
17,8
За прошедший месяц цены экспортных поставок повысились на нефть на 12,4%, уголь - на 12,1%, ферросплавы - на 10,9%, цинк - на 4,2%, свинец - на 3,5%, руды цветных и черных металлов - на 2,9%, снизились - на алюминий на 1,7%. Увеличение цен отмечено на хлопок на 1,4%, их уменьшение - на ячмень на 3%, пшеницу - на 2,5%.
Из импортируемой продукции маргарин подорожал на 2,3%, молочная продукция - на 2,2%, рис - на 1,9%, растительное масло - на 1,5%, мясо птицы и рыба - по 1,2%, овощи подешевели на 5,7%, фрукты и орехи - на 3,2%. Цены на шины стали выше на 5,6%, пластмассы - на 3,3%, краски и лаки - на 3,1%, лекарственные средства - на 1,2%, на табак - ниже на 5,7%.
С 2016 года индексы цен экспортных поставок, импортных поступлений характеризуют изменение цен внешнеторговых сделок, выраженных в тенге (в предыдущие годы - в долларах США).
Для расчета используются первичные статистические данные общегосударственного статистического наблюдения за ценами по выборочному кругу предприятий экспортеров, импортеров и отобранным видам продукции (форма 1-Ц (экспорт, импорт), общегосударственного статистического наблюдения о взаимной торговле товарами с государствами-членами Евразийского экономического союза (форма 1-ТС) и данные таможенной статистики. Используемая для агрегирования индексов цен схема взвешивания рассчитывается по данным о стоимости внешнеторгового оборота за определенный год, выраженной в тенге.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.