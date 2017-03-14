 
Облачно: дождь со снегом

Алматы

Облачно: дождь со снегом

Вероятность осадков: 90%

Влажность: 78%

Давление: 707 мм рт. ст.

Ветер: северный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

318.30

14 марта 

Курс НБРК

318.07

-

АЛМАТЫ

Покупка

317.50

Продажа

318.30

АСТАНА

Покупка

317.00

Продажа

318.00

Подробнее
340.00

14 марта 

Курс НБРК

339.22

-

АЛМАТЫ

Покупка

339.00

Продажа

340.00

АСТАНА

Покупка

338.00

Продажа

340.00

Подробнее
Новости за сегодня

В этом году все выпускники будут сдавать казахский язык

 

Министр образования Ерлан Сагадиев в ходе сегодняшнего заседания Правительства РК заявил, что в этом году 100 % выпускников будут сдавать казахский язык, передает Zakon.kz.

По словам Е.Сагадиева, в течение 12 лет казахский язык сдавался выпускниками русских школ в рамках ЕНТ, но балы за него не засчитывались. На получение гранта он не влиял. Более того, часть выпускников казахский язык сдавала не в виде теста, а по билетам, разработанным самой школой.

«В связи с разделением ЕНТ на два этапа, а также, поскольку мы хотим, чтобы с этого года 100 процентов выпускников сдавали казахский язык, для получения аттестата каждый будет обязан сдать экзамен и получить настоящую тестовую оценку знания языка», - отметил глава Минобразования.

 

14 марта 2017, 11:38
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код