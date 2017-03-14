Краткосрочный экономический индикатор в январе-феврале 2017 года составил 103,7%

Экономический сектор

Краткосрочный экономический индикатор в январе-феврале 2017г. к январю-февралю 2016г. составил 103,7%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП.

Объем инвестиций в основной капитал в январе-феврале 2017г. составил 699,7 млрд. тенге, что на 11,2% больше, чем в январе-феврале 2016г.

Объем промышленного производства в январе-феврале 2017г. составил 3514,5 млрд. тенге в действующих ценах, что на 4,5% больше, чем в январе-феврале 2016г. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 3,4%, в обрабатывающей промышленности - на 6,3%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 2,5%. В водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов производство уменьшилось - на 2,6%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-феврале 2017г. составил 212,3 млрд. тенге, что больше на 1,6% чем в январе-феврале 2016г.

По отрасли «Транспорт» индекс физического объема в январе-феврале 2017г. составил 103,2%.

Объем грузооборота в январе-феврале 2017г. составил 80,9 млрд. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и вырос на 3% по сравнению с январем-февралем 2016г. Объем пассажирооборота составил 41,8 млрд. пкм и вырос на 3,2%.

По отрасли «Связь» индекс физического объема в январе-феврале 2017г. составил 100,2%.

По отрасли «Торговля» индекс физического объема в январе-феврале 2017г. составил 102%.

Объем розничной торговли за январь-февраль 2017г. составил 1125,2 млрд. тенге или 104,5% к уровню соответствующего периода 2016г. (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли за январь-февраль 2017г. составил 2273,5 млрд. тенге или 100,6% к уровню соответствующего периода 2016г. (в сопоставимых ценах).

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе 2017г. составил 5263,6 млн. долларов CША и по сравнению с январем 2016г. увеличился на 21,1%, в том числе экспорт - 3276,4 млн. долларов США (на 18,9% больше), импорт 1987,2 млн. долларов США (на 25% больше).

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 марта 2017г. составило 389043 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 6,8%, в том числе 380101 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 244874, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 236432 единицы.

Индекс потребительских цен в феврале 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. составил 101,8%. Цены на продовольственные товары повысились на 2,6%, непродовольственные - на 1,3%, платные услуги для населения - на 1,2%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в феврале 2017г. по сравнению с декабрем 2016г. повысились на 6,7%.

Социальный сектор

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в январе 2017г. составили 72999 тенге, что на 4,1% выше, чем в январе 2016г., реальные денежные доходы за указанный период уменьшились на 3,5%.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в феврале 2017г. составила 137331 тенге.

Численность безработных по оценке в феврале 2017г. составила 432,1 тыс. человек. Уровень безработицы составил 4,9% к рабочей силе. Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец февраля 2017г. составила 67,2 тыс. человек или 0,7% к рабочей силе.