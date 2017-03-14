Сагинтаев о медстраховании: Провалимся - получим негативный настрой населения

Премьер-Министр РК подчеркнул, что проводится мало разъяснительной работы по внедрению обязательного социального медстрахования в соцсетях и в интернете.

Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил провести широкую разъяснительную работу по внедрению обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«Мы стоим на этапе запуска обязательного социального медицинского страхования. Так как это касается каждого казахстанца, здесь необходима нам четкая работа, как со стороны здравоохранения, так и со стороны работодателя. На расширенном заседании Правительства Глава государства поставил четкую задачу провести широкую разъяснительную работу по внедрению медстрахования», - сказал Премьер на заседании Правительства.





При этом он отметил, что определенная работа проводится, но она имеет низкую активность, как со стороны Минздрава, так и со стороны местных исполнительных органов. Анализ показывает, что все встречи, которые проводятся, имеют очень малый охват населения, отметил Премьер-Министр.





Он подчеркнул, что мало работы проводится в соцсетях, в интернете, очень мало привлекается экспертов.





«В прошлом году еще специально посмотрел в ютубе ролик, который почти год размещен. Неплохой ролик, в виде мультика. Но видимо люди не знают, что скоро начнется новая реформа медицинского страхования, посещаемость просто минимальная. Всего 4 тысячи посещений в течение 10 месяцев. Наверное заходят те, кто разработали, кому интересно, а так большинство не знает суть этой работы. Поэтому надо провести большую работу. Тем более в рамках данной реформы мы привлекаем туда и безработных, и самозанятых, для них это очень важно. Если мы там провалимся, потом получим большой негативный настрой со стороны населения. Поэтому Минздраву совместно с акимами необходимо сконцентрировать усилия на разъяснительной работе», - резюмировал глава Правительства.





Дамир Байманов