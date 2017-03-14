В Карагандинской области сменился аким
14 марта 2017, 11:40
Им стал Ерлан Кошанов.
В Карагандинской области назначен новый аким. Им стал Ерлан Кошанов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на твитер Акорды.
С 20 июня 2014 года до сегодняшнего дня пост акима Карагандинской области занимал Нурмухамбет Абдибеков.
Ерлан Кошанов родился 14 августа 1962 года в с. Аксу-Аюлы Шетского района Джезказганской области.
Ранее занимал должность руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Джезказганский филиал Карагандинского политехнического института (1984)
Инженер-механик
· Высшая коммерческая школа при Академии внешней торговли СССР (1991)
· Казахская государственная академия управления (1999)
Экономист
Трудовой стаж:
· Слесарь, мастер обогатительной фабрики НПО «Джезказганцветмет» (1986-1988);
· Инструктор, заведующий отделом Джезказганского обкома ЛКСМК (1988-1990);
· Ведущий, главный специалист, начальник отдела, заместитель председателя, председатель Жезказганского областного комитета по ВЭС (1990-1995);
· Представитель Правительства Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан (02.1999-06.2003);
· Заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (10.2001-06.2003);
· Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (06.2003-02.2006);
· Председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (02.2006-03.2007);
· Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра - представитель Правительства в Мажилисе, Парламенте (2007-02.2012);
·Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (с 02.02.2012)
Напомним, Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Карагандинскую область.
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