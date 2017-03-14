 
Облачно: дождь со снегом

Алматы

Облачно: дождь со снегом

Вероятность осадков: 90%

Влажность: 78%

Давление: 707 мм рт. ст.

Ветер: северный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

318.30

14 марта 

Курс НБРК

318.07

-

АЛМАТЫ

Покупка

317.50

Продажа

318.30

АСТАНА

Покупка

317.00

Продажа

318.00

Подробнее
340.00

14 марта 

Курс НБРК

339.22

-

АЛМАТЫ

Покупка

339.00

Продажа

340.00

АСТАНА

Покупка

338.00

Продажа

340.00

Подробнее
Новости за сегодня

Основные показатели в здравоохранении РК имеют положительную динамику

 

Благодаря реализации Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016 - 2019 годы в РК зафиксирована позитивная динамика основных медико-демографических показателей. Об этом в ходе заседания Правительства, под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева, доложил министр здравоохранения РК Е.Биртанов.

Как доложил Е.Биртанов, основные показатели здравоохранения в Казахстане имеют положительную динамику. Так, продолжительность жизни за последние десять лет увеличилась до 72 лет, материнская смертность снизилась в 3,5 раза за 10 лет, заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований по сравнению с 2015 годом также снизилась. Смертность от травм и отравлений снизилась вдвое за десять лет, но в настоящее время она по-прежнему остается выше, чем в странах ОЭСР.

Для того, чтобы достичь стандартов ОЭСР в здравоохранении в 2016 году в Казахстане началась реализация Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016 - 2019 годы.

В целом, предварительные итоги реализации Госпрограммы в 2016 году показывают позитивную динамику основных медико-демографических показателей таких как: ожидаемая продолжительность жизни, индекс здоровья населения и уровень удовлетворенности населения качеством медицинской помощи,- отметил Е.Биртанов.

 

14 марта 2017, 11:45
Источник, интернет-ресурс: Премьер-Министра РК

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код