Основные показатели в здравоохранении РК имеют положительную динамику

Благодаря реализации Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016 - 2019 годы в РК зафиксирована позитивная динамика основных медико-демографических показателей. Об этом в ходе заседания Правительства, под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева, доложил министр здравоохранения РК Е.Биртанов.

Как доложил Е.Биртанов, основные показатели здравоохранения в Казахстане имеют положительную динамику. Так, продолжительность жизни за последние десять лет увеличилась до 72 лет, материнская смертность снизилась в 3,5 раза за 10 лет, заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований по сравнению с 2015 годом также снизилась. Смертность от травм и отравлений снизилась вдвое за десять лет, но в настоящее время она по-прежнему остается выше, чем в странах ОЭСР.

Для того, чтобы достичь стандартов ОЭСР в здравоохранении в 2016 году в Казахстане началась реализация Государственной программы развития здравоохранения «Денсаулық» на 2016 - 2019 годы.

В целом, предварительные итоги реализации Госпрограммы в 2016 году показывают позитивную динамику основных медико-демографических показателей таких как: ожидаемая продолжительность жизни, индекс здоровья населения и уровень удовлетворенности населения качеством медицинской помощи,- отметил Е.Биртанов.