Калибровка средств измерений

Бекболат Нурболат Бекболатулы,

Государственный инспектор города Астаны по государственному контролю

Калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению средства измерений. Определение аналогично поверке, от которой калибровку отличает то, что она распространяется на средства измерений, которые не подлежат государственному метрологическому контролю и надзору, т.е. поверке.

Если поверка является обязательной операцией, контролируемой органами Государственной метрологической службы, то калибровка - это добровольная функция, выполняемая либо метрологической службой предприятия, либо по его заявке любой другой организацией, способной выполнить работу.

Калибровка средств измерений выполняется с использованием эталонов, соподчиненных государственным эталонам единиц величин, в порядке, определяемом изготовителем, владельцем или пользователем этих средств измерений.

Калибровка средств измерений, выполняемая для собственных подразделений, проводится калибровочными лабораториями юридических лиц - изготовителей, пользователей средств измерений, имеющими квалифицированных специалистов (поверителей/калибровщиков) по соответствующим видам измерений. Калибровочные лаборатории, в добровольном порядке аккредитованные в области оценки соответствия на проведение калибровки средств измерений в соответствии с СТ РК ИСО/МЭК 17025, могут осуществлять калибровку на договорной основе для сторонних организаций.

Результаты калибровки средств измерений удостоверяются калибровочным знаком, наносимым на средства измерений или сертификатом о калибровке, в котором в обязательном порядке указываются действительные значения метрологических характеристик, а также записью в эксплуатационных документах.

Перечень средств измерений, подлежащих калибровке, определяется пользователями средств измерений, исходя из сферы их применения.

Калибровка средств измерений осуществляется в сроки, установленные изготовителями или пользователями средств измерений, либо калибровочной лабораторией, в соответствии с графиком калибровки, учитывая межкалибровочный интервал средств измерений. Средства измерений, принадлежащие сторонним юридическим и физическим лицам, подвергаются калибровке в сроки, указанные в договоре на проведение калибровочных работ.

Калибровка средств измерений проводится в соответствии с требованиями методики калибровки. Методика калибровки разрабатывается, утверждается юридическими лицами - изготовителями, пользователем этих средств измерений.

Калибровку средств измерений, предназначенных для измерения (воспроизведения) нескольких физических величин или имеющих несколько диапазонов измерений, допускается производить не в полном объеме, т.е. только для применяемого числа физических величин или диапазонов измерений, или ограниченного диапазона. Соответствующая запись должна быть сделана в эксплуатационных документах и в сертификатах о калибровке.

По результатам калибровки на средство измерений наносится калибровочный знак и/или оформляется сертификат о калибровке в соответствии с требованиями СТ РК ИСО/МЭК 17025.

Оформление сертификатов калибровки на средства измерений, калибруемые по заявке сторонних юридических и физических лиц обязательно. При необходимости оформляется протокол калибровки, который подписывается исполнителем калибровки.

Для желающих получить подробную информацию рекомендуем обратиться в Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане, по адресу: г. Астана, ул. Мәңгілік ел, 11. телефоны 270741, 270743, Еmail: gosnadzor_аstana@mail.ru.

Форма сертификата о калибровке средств измерений

Выдан ___________________________________________________________

полное наименование организации адрес, телефон, факс, номер аттестата аккредитации

СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

№ _______

Владелец средства измерений:____________________________________________ полное наименование организации, адрес, телефон, факс

Наименование средства измерений: ______________________________________

тип, заводской номер, регистрационный номер

Метрологические характеристики средства измерений:________________

Условия калибровки:______________________________________________

температура, влажность, давление и др. влияющие величины

Методика калибровки:____________________________________________

Результаты калибровки:___________________________________________

Неопределенность измерений: ______________________________________

указать значение расширенной неопределенности

Дополнительная информация:_____________________________________

ремонт средств измерений, рекомендуемый межкалибровочный интервал по требованию заказчика и т.д.

Дата калибровки: ________________________________________________

Дата проведения следующей калибровки: ____________________________

Руководитель юридического лица: Ф.И.О._________________________ подпись: _______________________

____________________ При наличии аттестата аккредитации