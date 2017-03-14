В Карагандинской области сменился аким

В Карагандинской области назначен новый аким. Им стал Ерлан Кошанов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на твитер Акорды.

С 20 июня 2014 года до сегодняшнего дня пост акима Карагандинской области занимал Нурмухамбет Абдибеков.

Ерлан Кошанов родился 14 августа 1962 года в с. Аксу-Аюлы Шетского района Джезказганской области.

Ранее занимал должность руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Джезказганский филиал Карагандинского политехнического института (1984)

Инженер-механик

· Высшая коммерческая школа при Академии внешней торговли СССР (1991)

· Казахская государственная академия управления (1999)

Экономист

Трудовой стаж:

· Слесарь, мастер обогатительной фабрики НПО «Джезказганцветмет» (1986-1988);

· Инструктор, заведующий отделом Джезказганского обкома ЛКСМК (1988-1990);

· Ведущий, главный специалист, начальник отдела, заместитель председателя, председатель Жезказганского областного комитета по ВЭС (1990-1995);

· Представитель Правительства Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан (02.1999-06.2003);

· Заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (10.2001-06.2003);

· Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (06.2003-02.2006);

· Председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (02.2006-03.2007);

· Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра - представитель Правительства в Мажилисе, Парламенте (2007-02.2012);

·Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (с 02.02.2012)

Напомним, Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Карагандинскую область.