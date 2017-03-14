 
Облачно: дождь со снегом

Алматы

Облачно: дождь со снегом

Вероятность осадков: 90%

Влажность: 78%

Давление: 707 мм рт. ст.

Ветер: северный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

318.30

14 марта 

Курс НБРК

318.07

-

АЛМАТЫ

Покупка

317.50

Продажа

318.30

АСТАНА

Покупка

317.00

Продажа

318.00

Подробнее
340.00

14 марта 

Курс НБРК

339.22

-

АЛМАТЫ

Покупка

339.00

Продажа

340.00

АСТАНА

Покупка

338.00

Продажа

340.00

Подробнее
Новости за сегодня

В Карагандинской области сменился аким

 

В Карагандинской области назначен новый аким. Им стал Ерлан Кошанов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на твитер Акорды.

С 20 июня 2014 года до сегодняшнего дня пост акима Карагандинской области занимал Нурмухамбет Абдибеков.

Ерлан Кошанов родился 14 августа 1962 года в с. Аксу-Аюлы Шетского района Джезказганской области.

Ранее занимал должность руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Джезказганский филиал Карагандинского политехнического института (1984)

Инженер-механик

· Высшая коммерческая школа при Академии внешней торговли СССР (1991)

· Казахская государственная академия управления (1999)

Экономист

Трудовой стаж:

· Слесарь, мастер обогатительной фабрики НПО «Джезказганцветмет» (1986-1988);

· Инструктор, заведующий отделом Джезказганского обкома ЛКСМК (1988-1990);

· Ведущий, главный специалист, начальник отдела, заместитель председателя, председатель Жезказганского областного комитета по ВЭС (1990-1995);

· Представитель Правительства Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан (02.1999-06.2003);

· Заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (10.2001-06.2003);

· Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (06.2003-02.2006);

· Председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (02.2006-03.2007);

· Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра - представитель Правительства в Мажилисе, Парламенте (2007-02.2012);

·Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (с 02.02.2012)

Напомним, Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Карагандинскую область.

 

14 марта 2017, 12:00
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код