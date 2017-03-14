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Утверждено Положение о Национальном морском перевозчике

Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 ноября 2016 года № 814 «Об утверждении Положения о Национальном морском перевозчике»

В соответствии с пунктом 3 статьи 4-1 Закона Республики Казахстан от 17 января 2002 года «О торговом мореплавании» утверждено Положение о Национальном морском перевозчике.

Основной задачей Национального морского перевозчика является развитие торгового флота.

Для выполнения возложенных задач Национальный морской перевозчик осуществляет следующие функции:

1) оказывает услуги по перевозке пассажиров, багажа, почтовых отправлений и грузов, в том числе гуманитарного груза, специальных грузов;

2) вносит предложения по формированию государственного заказа на обучение кадров для морского флота;

3) принимает участие в реализации международных договоров в области торгового мореплавания.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

14 марта 2017, 12:02
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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