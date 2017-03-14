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Утверждено Положение о Национальном морском перевозчике
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 ноября 2016 года № 814 «Об утверждении Положения о Национальном морском перевозчике»
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В соответствии с пунктом 3 статьи 4-1 Закона Республики Казахстан от 17 января 2002 года «О торговом мореплавании» утверждено Положение о Национальном морском перевозчике.
Основной задачей Национального морского перевозчика является развитие торгового флота.
Для выполнения возложенных задач Национальный морской перевозчик осуществляет следующие функции:
1) оказывает услуги по перевозке пассажиров, багажа, почтовых отправлений и грузов, в том числе гуманитарного груза, специальных грузов;
2) вносит предложения по формированию государственного заказа на обучение кадров для морского флота;
3) принимает участие в реализации международных договоров в области торгового мореплавания.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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