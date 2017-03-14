В соответствии с пунктом 3 статьи 4-1 Закона Республики Казахстан от 17 января 2002 года «О торговом мореплавании» утверждено Положение о Национальном морском перевозчике. Основной задачей Национального морского перевозчика является развитие торгового флота. Для выполнения возложенных задач Национальный морской перевозчик осуществляет следующие функции: 1) оказывает услуги по перевозке пассажиров, багажа, почтовых отправлений и грузов, в том числе гуманитарного груза, специальных грузов; 2) вносит предложения по формированию государственного заказа на обучение кадров для морского флота; 3) принимает участие в реализации международных договоров в области торгового мореплавания. Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.