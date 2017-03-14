В Алматы вслед за ДТП со "скорой" на том же участке произошли еще две аварии

Напомним , утром 14 марта на ул.Бокейханова в Алматы произошло ДТП со "скорой". И пока разбитые машины простаивали на месте ДТП, там же произошло еще два столкновения, передает корреспондент Zakon.kz





Водитель груженого КамАЗа с прицепом поворачивал с пр.Райымбека на ул.Бокейханова. Чтобы вписаться в поворот, он взял левее. Но потом увидел столкнувшиеся "скорую" с легковушкой, и стал выворачивать вправо, чтобы их объехать. В это время грузовик справа решил обогнать водитель Toyota Camry, и, судя по всему, попал в "мертвую зону видимости". КамАЗ попросту припечатал легковушку к отбойнику.





Из-за этого столкновения по мосту стало невозможным проехать, образовалась большая пробка. И в ней умудрились совершить ДТП. ВодительNissan Cefiro столкнулась со стоявшим впереди Toyota Prado. Здесь повреждения были незначительные.





Прибывшие на место сотрудники дорпола приняли меры, чтобы восстановить движение.



