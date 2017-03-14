Дом превратился в глыбу льда после снежного шторма в США

В американском штате Нью-Йорк из-за непогоды дом, который располагается у берега озера Онтарио, покрылся льдом , передает , передает Лента.ру





Видеозапись здания опубликовали на странице в соцсети Facebook пользователя John Kucko Digital 12 марта. За сутки ролик просмотрели более 32 тысяч раз.





Ранее сообщалось, что снежный шторм обрушился на Нью-Йорк, толщина снежного покрова в городе достигает 30 сантиметров.



