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Дом превратился в глыбу льда после снежного шторма в США

14 марта 2017, 12:08

Толщина снежного покрова в городе достигает 30 сантиметров.


В американском штате Нью-Йорк из-за непогоды дом, который располагается у берега озера Онтарио, покрылся льдом, передает Лента.ру.

Видеозапись здания опубликовали на странице в соцсети Facebook пользователя John Kucko Digital 12 марта. За сутки ролик просмотрели более 32 тысяч раз.

Ранее сообщалось, что снежный шторм обрушился на Нью-Йорк, толщина снежного покрова в городе достигает 30 сантиметров.


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