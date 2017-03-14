Дом превратился в глыбу льда после снежного шторма в США
14 марта 2017, 12:08
Толщина снежного покрова в городе достигает 30 сантиметров.
В американском штате Нью-Йорк из-за непогоды дом, который располагается у берега озера Онтарио, покрылся льдом, передает Лента.ру.
Видеозапись здания опубликовали на странице в соцсети Facebook пользователя John Kucko Digital 12 марта. За сутки ролик просмотрели более 32 тысяч раз.
Ранее сообщалось, что снежный шторм обрушился на Нью-Йорк, толщина снежного покрова в городе достигает 30 сантиметров.
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