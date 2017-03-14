Для безопасности свидетелей

Линара Сактаганова

В раскрытии любого уголовного дела важны свидетели. Однако зачастую граждане не торопятся проявлять активность в ходе раскрытия и расследования преступлений. Нередко дело доходит до отказа от дачи показаний и умолчания важных обстоятельств дела.

Причины нежелания граждан участвовать в уголовном процессе в качестве свидетелей были изучены Генеральной прокуратурой РК при поддержке проекта Европейского Союза «Совершенствование уголовного правосудия» и вынесены на обсуждение в рамках второго Криминологического форума «Қосшыдағы пікір алмасу Дискуссии в Косшы».

Чтобы выработать эффективные механизмы защиты прав ключевых фигур уголовного процесса, на дискуссионной площадке форума собрались депутаты Парламента, представители Верховного Суда и центральных правоохранительных органов, ученого и адвокатского сообщества, неправительственных организаций, международные и национальные эксперты.

Как отметили участники, усиление правовой защиты граждан, пострадавших от преступлений, остается одной из актуальных проблем. Несмотря на действующие законодательные механизмы, на практике далеко не всегда обеспечивается соблюдение этих требований.

В частности, первый зам. Генерального прокурора Иоган Меркель считает, что основной причиной опасений граждан является недоверие граждан к органам расследования.

- Непрофессионализм отдельных сотрудников, их грубое и неуважительное отношение отталкивают людей. Кроме этого длительные ожидания следственных действий, неоднократные вызовы, опасения за свою безопасность, нежелание быть втянутыми в долгий уголовный процесс, отвлечение от работы и расходы формируют у граждан негативное отношение к органам, констатировал Иоган Меркель.

Что касается прав потерпевших, как подчеркнул спикер, основные механизмы защиты их прав предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством. Дело лишь в том, что многие потерпевшие несвоевременно признаются жертвами преступлений и порой вынуждены сами обращаться в различные инстанции для признания их потерпевшими по делу. Однако причиненный ущерб возмещается им не всегда.

В этой связи Иоган Меркель считает необходимым принятие ряда практических мер, направленных на полноценную защиту прав потерпевших и формирование уважительного отношения к свидетелям.

- Нужно совершенствовать эти механизмы, в том числе по предоставлению квалифицированной юридической помощи. Этот приоритет определен в Концепции правовой политики РК на период с 2010 до 2020 года. Секретариатом и рабочей группой форума разработаны рекомендации и проект дорожной карты, сообщил он.

Подробно о запланированных мероприятиях проинформировал и.о. первого проректора Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК Наиль Ахметзакиров.

Прежде всего, в рекомендациях, разработанных Академией, предлагается совершенствовать механизмы по предоставлению квалифицированной юридической помощи. Не менее важным, на взгляд экспертов, представляется усиление контроля за порядком доставления и пребывания граждан в служебных помещениях, создание алгоритма действий прокуроров и следователей по определению пострадавшего лица, придании ему статуса потерпевшего, возмещению ущерба и т.д. В этих целях планируется внести ряд поправок в ведомственные акты органов уголовного преследования.

Отдельное внимание будет уделено работе над электронным учетом посетителей, а также внедрению дополнительного критерия оценки сотрудников, исходя из соблюдения прав граждан. Данная работа предполагает разработку стандартов поведения сотрудников, их практическое обучение на семинарах и тренингах.

Более глубокими навыками эффективного взаимодействия с гражданами сотрудники смогут овладеть в результате внедрения новых учебных дисциплин в Академии и ведомственных вузах.

В ходе обмена мнениями участники отметили важность усиления гарантий прав граждан в уголовном процессе.

Старший национальный эксперт проекта Европейского Союза «Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане» Назгуль Ергалиева считает, что полноценная поддержка жертв преступлений обеспечит высокий уровень доверия к правоохранительным органам и чувство защищенности общества.

По мнению зам. министра внутренних дел РК Рашида Жакупова, полноценного эффекта можно достичь путем создания специального государственного механизма по защите свидетелей. Речь идет о разработке государственной программы по защите свидетелей.

Говоря о том, с какими проблемами потерпевших и свидетелей приходится сталкиваться в ходе досудебного расследования уголовных дел, зам. министра указал на недостаточность законодательных рычагов.

- В ряде случаев граждане не желают участвовать в процессе в качестве свидетелей, опасаясь какого-то воздействия со стороны подозреваемого и его родственников и знакомых со стороны обвинения. На сегодняшний день законодательство недостаточно гарантирует защиту ценных свидетелей, отметил он.

В то же время им были отмечены некоторые негативные нюансы правоприменительной практики участия свидетелей в уголовных процессах.

- Стоит согласиться с тем, что процесс, который требует проведения в обязательном порядке очных ставок или каких-то дополнительных следственных действий с участием этого свидетеля, действительно становится обременительным также для граждан, подчеркнул он.

Рашид Жакупов пояснил, что обеспечение мер безопасности в отношении свидетелей затрудняется отсутствием определенных бюджетных средств и содействия других государственных органов.

На дискуссионной площадке форума состоялся конструктивный обмен предложениями. Участники коснулись вопросов состязательности уголовного процесса, повышения роли адвоката в процессе, обязательного учета мнения потерпевших при допросах по наиболее важным вопросам, затрагивающим их права и интересы, соблюдения прав и законных интересов потерпевшего или свидетеля, в том числе их частной жизни. Не менее ценным оказался передовой опыт зарубежных стран.