Гарантировать равные возможности

Г. Нуркешева,

судья Усть-Каменогорского городского суда

Гендерная политика в Казахстане предполагает широкий и комплексный подход, заключающийся в охвате всех сфер общественных отношений, касающихся прав и законных интересов мужчин и женщин, а также установления равных возможностей для них.

За годы независимости Казахстан достиг определенного прогресса в реализации гендерной политики. Прежде всего, это нашло свое выражение в со здании условий для равного проявления как мужчин, так и женщин в трудовой деятельности, бизнесе, политике и государственном управлении, формировании равного доступа женщин к качествен ному образованию и здравоохранению, а также всесторонней защите материнства. На сегодня в Казахстане сформировалась целостная институциональная система гендерной и семейно-демографической политики, создана серьезная правовая база.

За годы независимости Казахстан присоединился и ратифицировал ряд основополагающих международных до говоров, касающихся положения и прав женщин. В Женеве Комитете ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин Казахстан успешно представил свой объединенный третий и четвертый периодические доклады по выполнению Конвенции о ликвидации дискриминации в отношении женщин. Цели и задачи, изложенные в программном документе «Стратегия гендерного равенства в РК на 2006-2016 годы», позволили добиться определенных промежуточных результатов.

Выполнены рекомендации Комитета ООН по ликвидации дискриминации в от ношении женщин и принятию гендерных законов «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей мужчин и женщин» и «О профилактике бытового насилия». Введен институт общественного мониторинга нормативных правовых актов.

Особо следует отметить, что одним из важнейших принципов социальной политики до 2050 года в соответствии с Посланием Президента РК Лидера нации народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» является защита материнства. Исторически у нашего народа сложилось уважительное отношение к женщине. Придерживаясь наставлений Президента страны об активном вовлечении женщин в государственное и общественное управление, особенно на местном уровне в регионах, в Казахстане сформировалась собственная модель гендерной политики, основанная на учете национальных особенностей и международного опыта.

Отличительной особенностью гендерной политики Казахстана является то, что инициатором гендерных проектов выступает в первую очередь государство, которое принимает превентивные и опережающие меры в областях гендерного развития. В настоящее время Казахстан является участником более 20 различных договоров и конвенций по правам человека, в том числе и тех, которые направлены на обеспечение равноправия между полами, а также защиту женщин и детей. В Казахстане разработан и утвержден постановлением Правительства «Национальный план действий по улучшению положения женщин в республике». Согласно ст. 33 Конституции РК граждане имеют равные права и возможности на участие в управлении делами государства.

За годы независимости Казахстан также достиг определенного прогресса в области защиты прав и законных интересов мужчин и женщин. Всего Казахстан присоединился к более 60 международным договорам по правам человека. В Казахстане создана до статочная правовая база по вопросам семьи, женщин и детей, в обществе есть понимание важности семьи, ее роли в воспитании новых поколений, обеспечении общественной стабильности и прогресса, признание необходимости учета интересов семьи и детей, а также принятие специальных мер их социальной поддержки.

Отмечается тенденция реального реформирования патриархальной структуры семьи и появления новых разно образных моделей, ориентированных на гендерное партнерство и сотрудничество.

По Восточному Казахстану на сегодняшний день гендерная политика набирает обороты. Женщины в области задействованы во всех сферах, в том числе в судебной системе, правоохранительных органах, а также в сфере государственного управления.