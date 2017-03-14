31 марта 2017 года истекает срок сдачи деклараций за 2016 год

Уважаемые налогоплательщики!

Департамент государственных доходов по городу Алматы напоминает, что 31 марта 2017 года истекает срок сдачи деклараций по формам 100.00, 110.00, 130.00, 150.00, 220.00, 230.00, 240.00, 700.00, 920.00. Учитывая, что в последние дни сдачи деклараций возрастает нагрузка на информационные системы, рекомендуется представить данные декларации заблаговременно.