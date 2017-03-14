Конструктивный диалог

В г. Алматы представители Верховного Суда РК совместно с экспертами Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» обсудили вопросы совершенствования гражданского процессуального законодательства для улучшения условий предпринимательской деятельности.

Председатель специализированной судебной коллегии Верховного Суда Айгуль Кыдырбаева, представляя и приветствуя участников встречи, отметила, что сегодня ведется активная работа, направленная на упрощение судопроизводства, расширение доступа к правосудию и создание максимально благоприятного климата для поддержки предпринимательства.

- Государство принимает всесторонние меры для защиты прав инвесторов и предпринимателей, поскольку внимание судов к таким делам является гарантом благоприятного инвестиционного климата в стране. Кроме того, необходимо отметить, что практика применения с января 2016 года нового ГПК свидетельствует о том, что с его принятием созданы максимально эффективные условия для защиты и восстановления нарушенных прав и законных интересов. Несмотря на короткий срок практического применения ГПК, качественное влияние его новелл на работу судов очевидно. Если при старой системе правосудия отдельные категории дел рассматривались в срок до полутора лет, то сегодня они разрешаются максимум за восемь месяцев. При этом более 82 процентов гражданских дел рассматриваются в одном судебном заседании, около десяти процентов в двух, а 59 процентов в порядке упрощенного производства, т.е. без вызова в суды около миллиона участников процесса, отметила А. Кыдырбаева.

Кроме того, она напомнила о еще одном важном достижении введении в действие партисипативных процедур, механизм проведения которых четко прописан на законодательном уровне, благодаря чему они широко используются в судебных процессах. Также одним из важнейших факторов доступности и прозрачности правосудия, по ее мнению, являются электронные сервисы, работая с которыми любой гражданин или юридическое лицо может подать иск или жалобу, не выходя из дома.

С приветственным словом выступил зам. председателя правления НПП «Атамекен» Рустам Журсунов, выразивший благодарность Верховному Суду за постоянную работу по совершенствованию правовой системы. В свою очередь, председатель Управляющего Совета Ассоциации Коммерческих юристов Казахстана «КазБар» Айгуль Кенжебаева выступила с предложениями о дополнительных мерах по обеспечению доступности правосудия это введение соглашения о фактах, представляемых вниманию суда (понятие взято из мировой практики), а также усиление позиций профессиональных представителей в суде.

Судья Верховного Суда Гульжан Альмагамбетова в своем выступлении особо отметила, что буквально на днях Президентом РК Н. Назарбаевым подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского, банковского законодательства и улучшению условий для предпринимательской деятельности». Данный закон также направлен на улучшение условий для предпринимательства и отвечает требованиям международных стандартов.

- Так, в нем прописано, что на суды возложена обязанность по направлению либо вручению в течение трех рабочих дней со дня принятия искового заявления копий искового заявления и приложенных к нему документов ответчику и третьим лицам. Ранее такая обязанность возлагалась на истцов. Кроме того, теперь ограничен срок предоставления ответчиком отзыва на исковое заявление до десяти рабочих дней со дня получения копии искового заявления и законодательно закреплен срок первого слушания, которое должно быть начато не позднее десяти рабочих дней со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству. Ранее такие сроки законодательством вообще не определялись, сказала Г. Альмагамбетова.

О результатах практической реализации реформы гражданского судопроизводства в деятельности экономических судов рассказала судья СМЭС г. Алматы Галия Онланбекова. По ее мнению, существенным нововведением является принятие положений ст. 169 ГПК, предусматривающей, что истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований путем подачи письменного заявления до окончания подготовки дела к судебному разбирательству. При отсутствии необходимости проведения дополнительных процессуальных действий истец вправе до удаления в совещательную комнату изменить основание или предмет иска.

- Должное внимание в ГПК уделено институту упрощенного производства, который введен для рассмотрения дел, не представляющих определенной сложности, по которым ряд процессуальных действий не производится, что и позволяет рассмотреть дело в месячный срок. В упрощенном порядке в экономическом суде рассматриваются споры, вытекающие из договорных обязательств и возмещении ущерба и т.д. Рассмотрение дела осуществляется на основании письменных документов без проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства с вызовом сторон. Так, если в СМЭС г. Алматы в 2015 году в упрощенном порядке рассмотрено 436 гражданских дел, то в 2016 году 2431 дело, сказала Г. Онланбекова.

О совершенствовании электронных ресурсов Верховного Суда для расширения доступа к правосудию и судебной информации рассказал зам. заведующего отделом информационных технологий и защиты информационных ресурсов Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Н. Молдаков. Он особо подчеркнул, что с этого года в пилотном режиме запущен «Банк судебных актов». Его ключевая особенность работа поисковика, с помощью которого появилась возможность поиска судебных решений (приговоров), вынесенных судами в 2015-2016 годах по контекстным показателям и категориям.

Руководитель Департамента юстиции г. Алматы Гульнара Кокобаева рассказала о мерах по эффективному совершенствованию исполнительного производства. В рамках Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ограничения участия государства в предпринимательской деятельности» исключена обязанность судебного исполнителя приостанавливать исполнительное производство при оспаривании должником отчета об оценке имущества, что исключает возможность затягивания сроков исполнения. Эта процедура будет производиться только судом при подаче иска об обжаловании отчета об оценке имущества согласно поправке в ГПК.

- Важно, что изменена очередность реализации имущества должников с выделением из их числа двух групп: должников-граждан и должников организаций (индивидуальных предпринимателей). Введена форма реализации арестованного имущества только в виде электронного аукциона, публикация объявления о котором на единой электронной торговой площадке должна быть размещена не позднее, чем за десять календарных дней до проведения, отметила Г. Кокобаева.

Также в ходе «круглого стола» в качестве экспертов выступили старший юрист компании «Baker & McKenzie» А. Коробейников, исполнительный директор Арбитражного центра НПП «Атамекен» А. Калдыбаев, управляющий директор директор Департамента законодательства и развития саморегулирования НПП «Атамекен» А. Бижанова и другие.

Как отметила модератор «круглого стола» Айгуль Кыдырбаева, подводя итоги встречи, конкурентоспособность страны во многом определяют инвестиционный климат и сильная правовая система. Поэтому для выработки действенного механизма необходим конструктивный обмен мнениями экспертного сообщества, а также своевременное внесение ими рабочих предложений.