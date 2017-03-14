Крушение Boeing: Оказалось, что в аэропортах Кыргызстана нет видеосистем

Это выяснилось во время проверки, проведенной транспортной прокуратурой.

Взлетно-посадочная полоса международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии, где в январе при посадке разбился турецкий Boeing 747-400, не была оборудована системой видеофиксации, так же, как и другие аэродромы в республике , сообщила во вторник пресс-служба генпрокуратуры страны, передает , сообщила во вторник пресс-служба генпрокуратуры страны, передает РИА Новости





По данным ведомства, это выяснилось во время проверки, проведенной транспортной прокуратурой Киргизии в агентстве гражданской авиации страны.





"Проверкой установлено, что на взлетно-посадочных полосах аэродромов республики не имеется системы видеонаблюдения. Функционирование такого технического оборудования играет важную роль при восстановлении реальной картины авиационных происшествий, так как основное количество таких инцидентов происходят на этапах захода на посадку и при взлете воздушных судов", — сообщили в пресс-службе.





По результатам проверки было внесено прокурорское предписание об устранении нарушений закона. После вмешательства надзорного органа камеры видеонаблюдения были установлены на взлетно-посадочной полосе аэропорта "Манас", отметили в ведомстве.





Напомним, грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании 16 января вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии и рухнул на жилой поселок дачного кооператива в окрестностях аэропорта. На месте крушения найдены тела 38 человек, в том числе четырех членов экипажа воздушного судна и 34 местных жителей, из которых 16 детей. Впоследствии в больнице от тяжелых ожогов скончался еще один житель поселка. Разрушены около 30 жилых домов.





Фото: Sputnik/ Табылды Кадырбеков



