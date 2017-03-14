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Новости за сегодня

Трое осужденных в Китае граждан Казахстана переданы на Родину

 

14 марта при содействии Посольства Казахстана в Китае и участии Генеральной прокуратуры РК казахстанской стороне были переданы 3 соотечественников, осужденных и отбывавших наказание в китайских исправительных учреждениях, сообщает пресс-служба МИД РК.

Договоренность о передаче на Родину указанных граждан была достигнута 1 марта 2017 г. во время встречи Посла Казахстана в Китае Шахрата Нурышева с Заместителем министра юстиции КНР Лю Чжицяном.

В настоящее время в китайских исправительных учреждениях находятся еще 9 казахстанских граждан, осужденных китайскими судами за совершение различного рода преступлений. В соответствии с «Договором между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республики о передаче осужденных лиц» (подписан 22 февраля 2011 г., г. Пекин) Консульский отдел Посольства Казахстана проводит последовательную работу по защите прав и интересов граждан РК и их передаче на Родину. В ближайшее время китайской стороной будет рассмотрен вопрос о передаче еще 3 казахстанских граждан.

С сентября 2015 г. китайской стороной было передано 14 граждан РК, осужденных и отбывавших наказание на территории

Напомним, что защита прав физических и юридических лиц граждан Республики Казахстан за рубежом является одним из основных направлений консульской деятельности Посольства Республики Казахстан в Китайской Народной Республике.

 

14 марта 2017, 12:28
Источник, интернет-ресурс: Министерства иностранных дел РК

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