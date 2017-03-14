Енот в рекламной кампании Kaspi.kz
14 марта 2017, 12:37
В интернете ролик посмотрели более 3 миллионов раз.
Енот из рекламной кампании Kaspi.kz покорил зрителей по всему миру.
Видео том, как очаровательный зверек перемыл посуду, облетело ведущие телеканалы России, Украины, Белоруссии, Китая, Франции, Японии и многих других стран. В интернете ролик посмотрели более 3 миллионов раз.
Подробности в сюжете телеканала КТК.
Фото: Kaspi.kz
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