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Енот в рекламной кампании Kaspi.kz

14 марта 2017, 12:37

В интернете ролик посмотрели более 3 миллионов раз.


Енот из рекламной кампании Kaspi.kz покорил зрителей по всему миру.

Видео том, как очаровательный зверек перемыл посуду, облетело ведущие телеканалы России, Украины, Белоруссии, Китая, Франции, Японии и многих других стран. В интернете ролик посмотрели более 3 миллионов раз.

Подробности в сюжете телеканала КТК.

Фото: Kaspi.kz


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